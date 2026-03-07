تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

إستشهاد 3 عسكريين... الجيش يكشف في بيان تفاصيل ما حدث في النبي شيت

Lebanon 24
07-03-2026 | 06:24
إستشهاد 3 عسكريين... الجيش يكشف في بيان تفاصيل ما حدث في النبي شيت
إستشهاد 3 عسكريين... الجيش يكشف في بيان تفاصيل ما حدث في النبي شيت photos 0
صدر عن الجيش البيان التالي:
ليل ٦ -٧  / ٣ /٢٠٢٦، عند الساعة ٢٢:٥٠، رصدت وحدات الجيش ٤ طوافات إسرائيلية معادية فوق منطقة الخريبة - بعلبك عند الحدود اللبنانية السورية، حيث عمدت طوافتان إلى إنزال قوة معادية في محيط المنطقة، بالتزامن مع قصف جوي عنيف وواسع النطاق للقرى المجاورة.
على أثر ذلك، نفذت الوحدات العسكرية المختصة تدابير استنفار ودفاع فوري، وأطلقت قنابل مضيئة لكشف بقعة الإنزال، في حين كان عناصر القوة المعادية قد تواروا عن الأنظار.
تخللت الإنزالَ عمليةُ قصف وتمشيط معادٍ لهذه البقعة، تَلاها تبادل لإطلاق النار بين القوة المعادية وأبناء المنطقة بعد انتقال هذه القوة من موقع الإنزال إلى منطقة النبي شيت، فيما استمرت العملية حتى نحو الساعة ٣:٠٠ فجرًا.
وقد استشهد ٣ عسكريين وعدد من المواطنين نتيجة القصف المعادي العنيف الذي رافق العملية.
تجري المتابعة للوقوف على ملابسات العملية.
 
 
 
