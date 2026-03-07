الرئيس عون اطلع من قائد الجيش على معطيات العملية الإسرائيلية في النبي شيت

صدر عن مكتب رئاسة الجمهورية البيان التالي:

تابع الرئيس جوزاف عون التطورات الامنية في ضوء استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على عدد من المناطق ، واطلع من العماد رودولف هيكل على المعلومات المتوافرة عن العملية الاسرائيلية التي حصلت بعد القصف المركز الذي تعرضت له بلدة النبي شيت في وسقوط عدد من والجرحى إضافة إلى الدمار الذي لحق بها. كما اطلع على المعلومات المتوافرة عن القصف العنيف الذي تعرضت له الضاحية الجنوبية من ، وعدد من القرى الجنوبية.