Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

اتصالات ايرانية خليجية مكثفة خلال الساعات الماضية وبزشكيان كشف التفاصيل

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
07-03-2026 | 06:48
اتصالات ايرانية خليجية مكثفة خلال الساعات الماضية وبزشكيان كشف التفاصيل
اتصالات ايرانية خليجية مكثفة خلال الساعات الماضية وبزشكيان كشف التفاصيل photos 0
علم "لبنان24" أنَّ اتصالات مكثفة جرت خلال الساعات الاربع والعشرين الفائتة بين ايران ودول مجلس التعاون الخليجي، تم خلالها التفاهم على وقف العمليات الايرانية ضد دول دول مجلس التعاون الخليجي، وترجم ذلك بالخطاب المتلفز للرئيس  الايراني مسعود بزشكيان اليوم والذي قال فيه: "أعتذر للدول المجاورة.. لا عداوة مع دول المنطقة".
 
 
وأشار إلى أن بلاده "ستوقف الهجمات ضد دول الجوار إلا إذا انطلقت منها هجمات ضدنا".
 

أضاف الرئيس الإيراني أن مجلس القيادة المؤقت وافق على عدم شن هجمات أو ضربات صاروخية ضد الدول المجاورة "إلا إذا كان الهجوم على إيران ينطلق من تلك الدول".
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يعترض عدة مسيرات إيرانية خلال الساعات الماضية والإنذارات تدوي في أنحاء البلاد
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 15:45:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: نفذنا خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية هجمات مكثفة لتحقيق التفوق الجوي وفتح الطريق نحو طهران
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 15:45:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة فارس: تعرّض محيط المبنى القديم للبرلمان الإيراني لهجوم أميركي إسرائيلي خلال الساعات الماضية
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 15:45:40 Lebanon 24 Lebanon 24
أميركيون غادروا العراق بشكل مكثف عبر مطار بغداد الدولي في الساعات الـ 24 الماضية (الحدث)
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 15:45:40 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

دول مجلس التعاون الخليجي

مجلس التعاون الخليجي

الرئيس الإيراني

مجلس التعاون

الإيراني

الخليجي

لبنان24

ايرانية

خاص "لبنان 24"

