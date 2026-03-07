اتصالات ايرانية خليجية مكثفة خلال الساعات الماضية وبزشكيان كشف التفاصيل

علم " " أنَّ اتصالات مكثفة جرت خلال الساعات الاربع والعشرين الفائتة بين ودول ، تم خلالها التفاهم على وقف العمليات الايرانية ضد دول ، وترجم ذلك بالخطاب المتلفز للرئيس الايراني مسعود بزشكيان اليوم والذي قال فيه: "أعتذر للدول المجاورة.. لا عداوة مع دول المنطقة".

وأشار إلى أن بلاده "ستوقف الهجمات ضد دول الجوار إلا إذا انطلقت منها هجمات ضدنا".