عدد الشهداء والجرحى مرتفع... هذه حصيلة جديدة عن الغارات التي استهدفت النبي شيت والبلدات المحيطة

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن سلسلة التي شنها العدوّ على بلدة والبلدات المحيطة في قضاء ، أسفرت في حصيلة إجمالية عن استشهاد 41 مواطنا وإصابة 40 آخرين بجروح.

Advertisement