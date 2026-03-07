سلام عقد إجتماعاً خُصّص لمتابعة الاحتياجات المناطقية وتنسيق الجهود الحكومية لمواجهة تداعيات موجات النزوح

عقد الدكتور نواف سلام اجتماعاً في السراي الحكومي، بحضور والبلديات أحمد الحجار وعدد من الوزراء ومحافظي المناطق، خُصّص لمتابعة الاحتياجات المناطقية وتنسيق الجهود الحكومية لمواجهة تداعيات موجات النزوح الحالية، ومعالجة التحديات بسرعة وفعالية.

وجرى خلال الاجتماع التأكيد أنّ الحكومة لن تقبل أن يبقى أي شخص أو أي عائلة دون مأوى، وأنّ العمل جارٍ لتأمين الإيواء للجميع. لقد وضعت وزيرة التربية والتعليم العالي أي مدارس وفق الحاجة بتصرّف المحافظين لاستخدامها كمراكز إيواء، علماً أنّ عدد المراكز التي جرى فتحها حتى الآن يفوق في بعض المناطق الحاجة الراهنة لاستيعاب موجات النزوح.



في ، ستكون المدينة الرياضية جاهزة لاستقبال عدد من النازحين ابتداءً من ساعات بعد الظهر.



كما جرى التأكيد أنّ مراكز الإيواء في جاهزة بالكامل، وستعمل وزارة الأشغال العامة والنقل على تأمين نقليات من بيروت إلى الشمال لتسهيل انتقال النازحين إلى المراكز المتوافرة.



وجرى التشديد على تبديد الشائعات والحؤول دون إثارة مشاعر الخوف أو العداء لدى المجتمع المضيف وبين النازحين أنفسهم.



وعلى الصعيد الصحي، تم التأكيد أن الطبابة مؤمّنة لجميع النازحين على نفقة



واطلع المحافظون رئيس سير العمل في محافظاتهم، وجرى الاتفاق على تأمين الاحتياجات الأساسية ومنها المحروقات.



وعرض وزير الداخلية ومدير عام قوى الأمن الداخلي الإجراءات الأمنية لجهة إرشاد النازحين وتأمين الحماية لمراكز الإيواء ومنع التعديات.



وشدد الرئيس سلام على أهمية التنسيق بين الهيئة العليا للإغاثة والمحافظين ووحدة إدارة الكوارث والوزراء المعنيين لتأمين الاحتياجات المطروحة بسرعة.

كما شدد على الحكومة توفير الإيواء لكل النازحين، ولن يُترك أحد منهم دون مأوى.



وكان الرئيس سلام عقد صباح اليوم في السرايا اجتماعا مع عدد من الوزراء .