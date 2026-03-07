الرئيس عون تلقى اتّصالاً من العاهل الإسباني وماكرون.. الملك فيليبي السادس: نقف إلى جانب لبنان

تلقى الرئيس ظهر اليوم اتصالاً هاتفياً من العاهل الإسباني الملك اكد خلاله وقوف إلى جانب في الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان ، كما اكد تضامن الشعب الإسباني مع الشعب اللبناني الصديق.

وشكر العاهل الإسباني على موقفه، معرباً عن تقديره للدور الذي تلعبه القوة العاملة ضمن " اليونيفيل " وثباتها في اماكن انتشارها في الجنوب ومساهمتها في تأمين الامن والاستقرار لابناء المنطقة.

اتصال من الرئيس

كذلك تلقى الرئيس عون اتصالا هاتفياً بعد ظهر اليوم من في اطار التشاور المستمر بين الرئيسين لمواكبة التطورات الراهنة والاتصالات الجارية لوقف التصعيد العسكري.