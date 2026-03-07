تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الرئيس عون تلقى اتّصالاً من العاهل الإسباني وماكرون.. الملك فيليبي السادس: نقف إلى جانب لبنان

Lebanon 24
07-03-2026 | 07:09
A-
A+
الرئيس عون تلقى اتّصالاً من العاهل الإسباني وماكرون.. الملك فيليبي السادس: نقف إلى جانب لبنان
الرئيس عون تلقى اتّصالاً من العاهل الإسباني وماكرون.. الملك فيليبي السادس: نقف إلى جانب لبنان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تلقى الرئيس جوزاف عون ظهر اليوم اتصالاً هاتفياً من العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس اكد خلاله وقوف إسبانيا إلى جانب لبنان في الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان ، كما اكد تضامن الشعب الإسباني مع الشعب اللبناني الصديق.
وشكر الرئيس عون العاهل الإسباني على موقفه، معرباً عن تقديره للدور الذي تلعبه القوة الإسبانية العاملة ضمن " اليونيفيل " وثباتها في اماكن انتشارها في الجنوب ومساهمتها في تأمين الامن والاستقرار لابناء المنطقة.
 
اتصال من الرئيس ماكرون
كذلك تلقى الرئيس عون اتصالا هاتفياً بعد ظهر اليوم من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في اطار التشاور المستمر بين الرئيسين لمواكبة التطورات الراهنة والاتصالات الجارية لوقف التصعيد العسكري.
 
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: نقف إلى جانب لبنان للدفاع عن سيادته
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 15:46:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره القبرصي الذي شدد على أنّ الصداقة متجذرة بين البلدين
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 15:46:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون تلقى اتصالاً من ماكرون واستقبل عيسى.. وطلب تدخل فرنسا والولايات المتحدة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 15:46:01 Lebanon 24 Lebanon 24
أرسلان تلقى اتصال تعزية من الرئيس عون والأمير يزيد بن فرحان
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 15:46:01 Lebanon 24 Lebanon 24

ايمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسي

فيليبي السادس

الرئيس عون

جوزاف عون

الإسبانية

ايمانويل

رئيس عون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:37 | 2026-03-07
Lebanon24
08:34 | 2026-03-07
Lebanon24
08:25 | 2026-03-07
Lebanon24
08:22 | 2026-03-07
Lebanon24
08:19 | 2026-03-07
Lebanon24
08:10 | 2026-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24