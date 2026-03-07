من الجيش الإسرائيليّ.. تحذير عاجل إلى سكان جنوب الليطاني

وجّه الجيش الإسرائيليّ تحذيراً عاجلاً إلى سكان الموجودين ، وقال إنّ "نشاطات " " تُجبر الجيش الإسرائيل على العمل ضدّه بقوة في تلك المنطقة".



وأضاف في بيان: " مستمرة حيث يعمل الجيش الإسرائيليّ بقوة كبيرة في المنطقة. ولذلك وحرصًا على سلامتكم نعود ونناشدكم اخلاء منازلكم فورًا والتوجه فورًا إلى شمال . كل من يوجد بالقرب من عناصر "حزب الله" أو منشآته أو وسائله القتالية يعرّض حياته للخطر". حرصًا على سلامتكم وسلامة عائلاتكم عليكم الانتقال فورًا إلى شمال نهر . إن البقاء جنوب نهر الليطاني قد يعرّض حياتكم وحياة عائلاتكم للخطر. انتبهوا: أي تحرك حنوبًا قد يعرّض حياتكم للخطر".

