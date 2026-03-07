تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
14
o
النبطية
11
o
زحلة
9
o
بعلبك
18
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
من الجيش الإسرائيليّ.. تحذير عاجل إلى سكان جنوب الليطاني
Lebanon 24
07-03-2026
|
07:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجّه الجيش الإسرائيليّ تحذيراً عاجلاً إلى سكان
جنوب لبنان
الموجودين
جنوب نهر الليطاني
، وقال إنّ "نشاطات "
حزب الله
" تُجبر الجيش الإسرائيل على العمل ضدّه بقوة في تلك المنطقة".
وأضاف في بيان: "
الغارات
مستمرة حيث يعمل الجيش الإسرائيليّ بقوة كبيرة في المنطقة. ولذلك وحرصًا على سلامتكم نعود ونناشدكم اخلاء منازلكم فورًا والتوجه فورًا إلى شمال
نهر الليطاني
. كل من يوجد بالقرب من عناصر "حزب الله" أو منشآته أو وسائله القتالية يعرّض حياته للخطر". حرصًا على سلامتكم وسلامة عائلاتكم عليكم الانتقال فورًا إلى شمال نهر
الليطاني
. إن البقاء جنوب نهر الليطاني قد يعرّض حياتكم وحياة عائلاتكم للخطر. انتبهوا: أي تحرك حنوبًا قد يعرّض حياتكم للخطر".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تحذير إسرائيليّ عاجل إلى جميع سكان الجنوب
Lebanon 24
تحذير إسرائيليّ عاجل إلى جميع سكان الجنوب
07/03/2026 15:46:14
07/03/2026 15:46:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير اسرائيلي الى سكان الجنوب: عليكم مواصلة الانتقال فورًا إلى شمال نهر الليطاني (فيديو)
Lebanon 24
تحذير اسرائيلي الى سكان الجنوب: عليكم مواصلة الانتقال فورًا إلى شمال نهر الليطاني (فيديو)
07/03/2026 15:46:14
07/03/2026 15:46:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: على سكان جنوب لبنان مواصلة الانتقال فورا إلى شمال نهر الليطاني
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: على سكان جنوب لبنان مواصلة الانتقال فورا إلى شمال نهر الليطاني
07/03/2026 15:46:14
07/03/2026 15:46:14
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجل جداً.. إنذار جديد لسكان جنوب لبنان
Lebanon 24
عاجل جداً.. إنذار جديد لسكان جنوب لبنان
07/03/2026 15:46:14
07/03/2026 15:46:14
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
عربي-دولي
جنوب نهر الليطاني
نهر الليطاني
جنوب لبنان
الإسرائيلي
حزب الله
إسرائيل
الغارات
تابع
قد يعجبك أيضاً
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيليّ إلى 294 شهيداً
Lebanon 24
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيليّ إلى 294 شهيداً
08:44 | 2026-03-07
07/03/2026 08:44:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: عملية إنزال إسرائيلية في لبنان من أجله.. من هو الجندي رون اراد؟
Lebanon 24
بالفيديو: عملية إنزال إسرائيلية في لبنان من أجله.. من هو الجندي رون اراد؟
08:37 | 2026-03-07
07/03/2026 08:37:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بلدية الهرمل تتفقد أوضاع العائلات النازحة في القاع ورأس بعلبك
Lebanon 24
بلدية الهرمل تتفقد أوضاع العائلات النازحة في القاع ورأس بعلبك
08:34 | 2026-03-07
07/03/2026 08:34:26
Lebanon 24
Lebanon 24
زيادة ساعات التغذية لهذا السبب
Lebanon 24
زيادة ساعات التغذية لهذا السبب
08:25 | 2026-03-07
07/03/2026 08:25:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"حملة إعادة النازحين السوريين": ضبط الحدود يكون بلجنة تنسيق لا بحشود عسكرية
Lebanon 24
"حملة إعادة النازحين السوريين": ضبط الحدود يكون بلجنة تنسيق لا بحشود عسكرية
08:22 | 2026-03-07
07/03/2026 08:22:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا ما قرره الجيش بشأن المطار
Lebanon 24
هذا ما قرره الجيش بشأن المطار
14:46 | 2026-03-06
06/03/2026 02:46:30
Lebanon 24
Lebanon 24
انزال اسرائيلي بغطاء ناري كثيف في النبي شيت ببعلبك.. والمعلومات تشير الى البحث عن رفات رون آراد
Lebanon 24
انزال اسرائيلي بغطاء ناري كثيف في النبي شيت ببعلبك.. والمعلومات تشير الى البحث عن رفات رون آراد
22:08 | 2026-03-06
06/03/2026 10:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله يتراجع عن بيانه الأول
Lebanon 24
حزب الله يتراجع عن بيانه الأول
01:15 | 2026-03-07
07/03/2026 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يقترب من القوات الإسرائيلية.. تقريرٌ من تل أبيب يُعلن
Lebanon 24
"حزب الله" يقترب من القوات الإسرائيلية.. تقريرٌ من تل أبيب يُعلن
12:00 | 2026-03-06
06/03/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل فقدت إيران القدرة على استخدام صواريخها؟
Lebanon 24
هل فقدت إيران القدرة على استخدام صواريخها؟
10:00 | 2026-03-06
06/03/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:44 | 2026-03-07
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيليّ إلى 294 شهيداً
08:37 | 2026-03-07
بالفيديو: عملية إنزال إسرائيلية في لبنان من أجله.. من هو الجندي رون اراد؟
08:34 | 2026-03-07
بلدية الهرمل تتفقد أوضاع العائلات النازحة في القاع ورأس بعلبك
08:25 | 2026-03-07
زيادة ساعات التغذية لهذا السبب
08:22 | 2026-03-07
"حملة إعادة النازحين السوريين": ضبط الحدود يكون بلجنة تنسيق لا بحشود عسكرية
08:19 | 2026-03-07
وزارة الخارجية تستنكر إستهداف "اليونيفيل"
فيديو
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
04:48 | 2026-03-07
07/03/2026 15:46:14
Lebanon 24
Lebanon 24
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
Lebanon 24
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
02:11 | 2026-03-06
07/03/2026 15:46:14
Lebanon 24
Lebanon 24
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
Lebanon 24
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
03:31 | 2026-03-05
07/03/2026 15:46:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24