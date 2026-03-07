وزير الخارجية يواصل اتصالاته الدبلوماسية مع نظيريه القطري والبرازيلي

واصل والمغتربين يوسف رجي جولته من الاتصالات الدبلوماسية المكثفة، وأجرى اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية دولة قطر الشيخ عبد الرحمن آل ثاني، نقل خلاله استنكار الشديد للاعتداءات التي مسّت سيادة الدوحة وأمنها الوطني.







وتناول الوزيران خلال الاتصال سبل العمل المشترك للحدّ من التصعيد المتواصل، فيما أطلع رجي نظيره على مضمون قرار القاضي بحظر النشاطات العسكرية والأمنية لحزب الله، وإلزامه بتسليم سلاحه إلى فوراً ودون أي تأخير.







وفي سياق متصل، تلقّى الوزير رجي اتصالاً من نظيره البرازيلي ماورو فييرا ، الذي أعرب عن تضامن بلاده الكامل مع لبنان في مواجهة التحديات الجسيمة التي يمرّ بها، معرباً عن استعداد البرازيل لتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني اللازم. وقد اغتنم رجي المناسبة لاطلاع الوزير البرازيلي على تفاصيل القرار الحكومي الأخير.

