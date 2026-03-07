تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

وزير الخارجية يواصل اتصالاته الدبلوماسية مع نظيريه القطري والبرازيلي

Lebanon 24
07-03-2026 | 07:29
وزير الخارجية يواصل اتصالاته الدبلوماسية مع نظيريه القطري والبرازيلي
واصل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي جولته من الاتصالات الدبلوماسية المكثفة، وأجرى اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نقل خلاله استنكار لبنان الشديد للاعتداءات التي مسّت سيادة الدوحة وأمنها الوطني.



وتناول الوزيران خلال الاتصال سبل العمل المشترك للحدّ من التصعيد الإسرائيلي المتواصل، فيما أطلع رجي نظيره القطري على مضمون قرار الحكومة اللبنانية القاضي بحظر النشاطات العسكرية والأمنية لحزب الله، وإلزامه بتسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية فوراً ودون أي تأخير.



وفي سياق متصل، تلقّى الوزير رجي اتصالاً من نظيره البرازيلي ماورو فييرا ، الذي أعرب عن تضامن بلاده الكامل مع لبنان في مواجهة التحديات الجسيمة التي يمرّ بها، معرباً عن استعداد البرازيل لتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني اللازم. وقد اغتنم رجي المناسبة لاطلاع الوزير البرازيلي على تفاصيل القرار الحكومي الأخير.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24