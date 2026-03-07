اتحاد نقابات العمال في الشمال يحذر من احتكار المازوت والسلع

أشار رئيس والمستخدمين في إلى أن "مادة المازوت تحولت الى سلعة محجوبة في ظل واقع مأزوم وغياب تام لمفاعيل الوعود الحكومية". وقال: "بعد أن طمأنتنا الحكومة إلى ان احتكار البنزين والمازوت والسلع الاخرى ممنوع، إذ بنا نواجه بان احدى الشركات في تبيع حصتها من السائل لبيروت توخيا لربح معلوم لدينا".







وشدد على أن "ما يحصل هو عملية ابتزاز رخيصة للمواطن ومتاجرة بأموال الناس ومصائرهم ومصالحهم"، وحذر "الشركات المعنية بالنفط وشركات بيع المحروقات بكشف اوراقها وندعو واجهزة الرقابة في الى لعب دور حاسم مع هؤلاء السارقين المبتزين الناهبين لاموال الناس".

