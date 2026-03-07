تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

اتحاد نقابات العمال في الشمال يحذر من احتكار المازوت والسلع

Lebanon 24
07-03-2026 | 07:52
اتحاد نقابات العمال في الشمال يحذر من احتكار المازوت والسلع
أشار رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال شادي السيد إلى أن "مادة المازوت تحولت الى سلعة محجوبة في ظل واقع مأزوم وغياب تام لمفاعيل الوعود الحكومية". وقال: "بعد أن طمأنتنا الحكومة إلى ان احتكار البنزين والمازوت والسلع الاخرى ممنوع،  إذ بنا نواجه بان احدى الشركات في طرابلس تبيع حصتها من الغاز السائل لبيروت توخيا لربح معلوم لدينا".



وشدد على أن "ما يحصل هو عملية ابتزاز رخيصة للمواطن ومتاجرة بأموال الناس ومصائرهم ومصالحهم"، وحذر "الشركات المعنية بالنفط وشركات بيع المحروقات بكشف اوراقها وندعو الأجهزة الأمنية واجهزة الرقابة في وزارة الاقتصاد الى لعب دور حاسم مع هؤلاء السارقين المبتزين الناهبين لاموال الناس".
لبنان

إقتصاد

اتحاد نقابات العمال

الأجهزة الأمنية

وزارة الاقتصاد

شادي السيد

رئيس اتحاد

طرابلس

بيروت

