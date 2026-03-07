تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
12
o
طرابلس
15
o
صور
13
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
14
o
بشري
12
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
المفتي عبدالله: صمود أهلنا أقوى من آلة العدوان
Lebanon 24
07-03-2026
|
08:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
جال مفتي صور وجبل عامل العلامة القاضي
الشيخ حسن
عبدالله في عدد من مستشفيات منطقة
الزهراني
في قضاء
صيدا
، متفقدا الجرحى الذين أصيبوا جراء الاعتداءات
الإسرائيلية
المتواصلة على المناطق
اللبنانية
.
والتقى العلامة عبدالله خلال جولته إدارات المستشفيات والكوادر الطبية والتمريضية، مثنياً على "الجهود الكبيرة التي يبذلونها في معالجة الجرحى ورعاية المصابين رغم الظروف الصعبة والتحديات التي تفرضها الاعتداءات المتكررة".
كما عاين المفتي عبدالله الجرحى واطمأن إلى أوضاعهم الصحية، متمنياً لهم "الشفاء العاجل والعودة السريعة إلى عائلاتهم ومجتمعهم"، ومؤكداً أن "هذه التضحيات تعكس صمود الشعب اللبناني وثباته في مواجهة العدوان".
وقال: "إن ما يتعرض له
لبنان
من اعتداءات إسرائيلية متكررة هو دليل على الطبيعة العدوانية لهذا العدو الذي لا يتورع عن استهداف المدنيين والبنى التحتية"، داعياً
المجتمع الدولي
إلى "تحمل مسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات وحماية المدنيين".
وشدد العلامة
عبدالله على
أن "أبناء الجنوب اعتادوا الصبر والصمود في مواجهة التحديات، وأن إرادتهم التمسك بأرضهم وكرامتهم أقوى من كل محاولات الترهيب والعدوان"، مؤكداً أن "
التضامن الوطني
والتكاتف بين اللبنانيين يشكلان الركيزة الأساسية لمواجهة هذه المرحلة الصعبة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المفتي قبلان: لا قيمة للعمل الفردي ولا بد من أحلاف إقليمية قوية
Lebanon 24
المفتي قبلان: لا قيمة للعمل الفردي ولا بد من أحلاف إقليمية قوية
07/03/2026 18:34:31
07/03/2026 18:34:31
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام من بنت جبيل: جئت اليوم بمشاريع حقيقية تدعم صمود أهالي الجنوب
Lebanon 24
سلام من بنت جبيل: جئت اليوم بمشاريع حقيقية تدعم صمود أهالي الجنوب
07/03/2026 18:34:31
07/03/2026 18:34:31
Lebanon 24
Lebanon 24
حمادة تفقد أضرار العدوان في قناريت والغازية ويشيد بصمود الأهالي
Lebanon 24
حمادة تفقد أضرار العدوان في قناريت والغازية ويشيد بصمود الأهالي
07/03/2026 18:34:31
07/03/2026 18:34:31
Lebanon 24
Lebanon 24
المفتي عبدالله: لوحدة الموقف وتحرّك دبلوماسي يفضح الارهاب الإسرائيليّ
Lebanon 24
المفتي عبدالله: لوحدة الموقف وتحرّك دبلوماسي يفضح الارهاب الإسرائيليّ
07/03/2026 18:34:31
07/03/2026 18:34:31
Lebanon 24
Lebanon 24
المجتمع الدولي
التضامن الوطني
عبدالله على
الإسرائيلية
الإسرائيلي
الشيخ حسن
اللبنانية
الزهراني
تابع
قد يعجبك أيضاً
غارات جديدة.. هذه آخر التطورات الميدانية
Lebanon 24
غارات جديدة.. هذه آخر التطورات الميدانية
11:09 | 2026-03-07
07/03/2026 11:09:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"اعتداء خطير".. "الخارجية" تستنكر استهداف "اليونيفيل" جنوباً
Lebanon 24
"اعتداء خطير".. "الخارجية" تستنكر استهداف "اليونيفيل" جنوباً
11:28 | 2026-03-07
07/03/2026 11:28:34
Lebanon 24
Lebanon 24
اتصال بين عون وبيترو.. كولومبيا تبدي استعدادها لمساعدة لبنان
Lebanon 24
اتصال بين عون وبيترو.. كولومبيا تبدي استعدادها لمساعدة لبنان
11:20 | 2026-03-07
07/03/2026 11:20:52
Lebanon 24
Lebanon 24
إنذار جديد يخصّ الضاحية.. هذا ما أعلنه أدرعي
Lebanon 24
إنذار جديد يخصّ الضاحية.. هذا ما أعلنه أدرعي
10:53 | 2026-03-07
07/03/2026 10:53:04
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الصحة تسلم 15 سيارة إسعاف من العراق
Lebanon 24
وزير الصحة تسلم 15 سيارة إسعاف من العراق
10:52 | 2026-03-07
07/03/2026 10:52:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا ما قرره الجيش بشأن المطار
Lebanon 24
هذا ما قرره الجيش بشأن المطار
14:46 | 2026-03-06
06/03/2026 02:46:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ريما فقيه تنشر صورة لابنها من المستشفى: أرجوكم صلوا من أجله
Lebanon 24
ريما فقيه تنشر صورة لابنها من المستشفى: أرجوكم صلوا من أجله
07:40 | 2026-03-07
07/03/2026 07:40:45
Lebanon 24
Lebanon 24
انزال اسرائيلي بغطاء ناري كثيف في النبي شيت ببعلبك.. والمعلومات تشير الى البحث عن رفات رون آراد
Lebanon 24
انزال اسرائيلي بغطاء ناري كثيف في النبي شيت ببعلبك.. والمعلومات تشير الى البحث عن رفات رون آراد
22:08 | 2026-03-06
06/03/2026 10:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع في أسعار قوارير الغاز …
Lebanon 24
ارتفاع في أسعار قوارير الغاز …
03:45 | 2026-03-07
07/03/2026 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله يتراجع عن بيانه الأول
Lebanon 24
حزب الله يتراجع عن بيانه الأول
01:15 | 2026-03-07
07/03/2026 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:09 | 2026-03-07
غارات جديدة.. هذه آخر التطورات الميدانية
11:28 | 2026-03-07
"اعتداء خطير".. "الخارجية" تستنكر استهداف "اليونيفيل" جنوباً
11:20 | 2026-03-07
اتصال بين عون وبيترو.. كولومبيا تبدي استعدادها لمساعدة لبنان
10:53 | 2026-03-07
إنذار جديد يخصّ الضاحية.. هذا ما أعلنه أدرعي
10:52 | 2026-03-07
وزير الصحة تسلم 15 سيارة إسعاف من العراق
10:48 | 2026-03-07
سلسلة غارات إسرائيليّة تستهدف بلدات جنوبيّة
فيديو
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
04:48 | 2026-03-07
07/03/2026 18:34:31
Lebanon 24
Lebanon 24
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
Lebanon 24
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
02:11 | 2026-03-06
07/03/2026 18:34:31
Lebanon 24
Lebanon 24
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
Lebanon 24
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
03:31 | 2026-03-05
07/03/2026 18:34:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24