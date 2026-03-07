تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

المفتي عبدالله: صمود أهلنا أقوى من آلة العدوان

Lebanon 24
07-03-2026 | 08:10
المفتي عبدالله: صمود أهلنا أقوى من آلة العدوان
جال مفتي صور وجبل عامل العلامة القاضي الشيخ حسن عبدالله في عدد من مستشفيات منطقة الزهراني في قضاء صيدا، متفقدا الجرحى الذين أصيبوا جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المناطق اللبنانية.



والتقى العلامة عبدالله خلال جولته إدارات المستشفيات والكوادر الطبية والتمريضية، مثنياً على "الجهود الكبيرة التي يبذلونها في معالجة الجرحى ورعاية المصابين رغم الظروف الصعبة والتحديات التي تفرضها الاعتداءات المتكررة".



كما عاين المفتي عبدالله الجرحى واطمأن إلى أوضاعهم الصحية، متمنياً لهم "الشفاء العاجل والعودة السريعة إلى عائلاتهم ومجتمعهم"، ومؤكداً أن "هذه التضحيات تعكس صمود الشعب اللبناني وثباته في مواجهة العدوان".



وقال: "إن ما يتعرض له لبنان من اعتداءات إسرائيلية متكررة هو دليل على الطبيعة العدوانية لهذا العدو الذي لا يتورع عن استهداف المدنيين والبنى التحتية"، داعياً المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات وحماية المدنيين".



وشدد العلامة عبدالله على أن "أبناء الجنوب اعتادوا الصبر والصمود في مواجهة التحديات، وأن إرادتهم  التمسك بأرضهم وكرامتهم أقوى من كل محاولات الترهيب والعدوان"، مؤكداً أن "التضامن الوطني والتكاتف بين اللبنانيين يشكلان الركيزة الأساسية لمواجهة هذه المرحلة الصعبة".
