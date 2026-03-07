المفتي عبدالله: صمود أهلنا أقوى من آلة العدوان

جال مفتي صور وجبل عامل العلامة القاضي عبدالله في عدد من مستشفيات منطقة في قضاء ، متفقدا الجرحى الذين أصيبوا جراء الاعتداءات المتواصلة على المناطق .







والتقى العلامة عبدالله خلال جولته إدارات المستشفيات والكوادر الطبية والتمريضية، مثنياً على "الجهود الكبيرة التي يبذلونها في معالجة الجرحى ورعاية المصابين رغم الظروف الصعبة والتحديات التي تفرضها الاعتداءات المتكررة".







كما عاين المفتي عبدالله الجرحى واطمأن إلى أوضاعهم الصحية، متمنياً لهم "الشفاء العاجل والعودة السريعة إلى عائلاتهم ومجتمعهم"، ومؤكداً أن "هذه التضحيات تعكس صمود الشعب اللبناني وثباته في مواجهة العدوان".







وقال: "إن ما يتعرض له من اعتداءات إسرائيلية متكررة هو دليل على الطبيعة العدوانية لهذا العدو الذي لا يتورع عن استهداف المدنيين والبنى التحتية"، داعياً إلى "تحمل مسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات وحماية المدنيين".







وشدد العلامة أن "أبناء الجنوب اعتادوا الصبر والصمود في مواجهة التحديات، وأن إرادتهم التمسك بأرضهم وكرامتهم أقوى من كل محاولات الترهيب والعدوان"، مؤكداً أن " والتكاتف بين اللبنانيين يشكلان الركيزة الأساسية لمواجهة هذه المرحلة الصعبة".

