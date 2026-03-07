وزارة الخارجية تستنكر إستهداف "اليونيفيل"

أدانت استهداف "اليونيفيل"، وقالت في بيان: "في خضمّ العمليات العسكرية الجارية بين وحزب الله، تعرّض مساء أمس مركز الكتيبة الغانية في قوّة المؤقتة في ، الواقع في بلدة القوزح، للقصف، ما أدّى إلى إصابة ثلاثة جنود من قوّات حفظ السلام، إصابة أحدهم خطرة، وقد نُقل إلى أحد لتلقّي العلاج.



وإذ تنتظر والمغتربين نتائج التحقيقات التي تجريها "اليونيفيل" لكشف ملابسات هذا الاعتداء الخطير، فإنها تدينه بأشدّ العبارات، أيّاً تكن الجهة المسؤولة عنه".



وأكدت الوزارة أنّ "هذا الاعتداء يشكّل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي ولقرارات ذات الصلة، وفي مقدّمها القرار 1701"، مجددة "رفضها القاطع لأيّ استهداف لقوّات حفظ السلام التي تؤدّي مهمّة نبيلة في حفظ السلم والأمن الدوليين"، وتعبّر عن تضامنها الكامل مع ومع قيادة قوّة اليونيفيل"، متمنّية الشفاء العاجل للجنود المصابين.

Advertisement