لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
وزارة الخارجية تستنكر إستهداف "اليونيفيل"
Lebanon 24
07-03-2026
|
08:19
photos
أدانت
وزارة الخارجية والمغتربين
استهداف "اليونيفيل"، وقالت في بيان: "في خضمّ العمليات العسكرية الجارية بين
إسرائيل
وحزب الله، تعرّض مساء أمس مركز الكتيبة الغانية في قوّة
الأمم المتحدة
المؤقتة في
لبنان
، الواقع في بلدة القوزح، للقصف، ما أدّى إلى إصابة ثلاثة جنود من قوّات حفظ السلام، إصابة أحدهم خطرة، وقد نُقل إلى أحد
مستشفيات بيروت
لتلقّي العلاج.
وإذ تنتظر
وزارة الخارجية
والمغتربين نتائج التحقيقات التي تجريها "اليونيفيل" لكشف ملابسات هذا الاعتداء الخطير، فإنها تدينه بأشدّ العبارات، أيّاً تكن الجهة المسؤولة عنه".
وأكدت الوزارة أنّ "هذا الاعتداء يشكّل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي ولقرارات
مجلس الأمن
ذات الصلة، وفي مقدّمها القرار 1701"، مجددة "رفضها القاطع لأيّ استهداف لقوّات حفظ السلام التي تؤدّي مهمّة نبيلة في حفظ السلم والأمن الدوليين"، وتعبّر عن تضامنها الكامل مع
جمهورية
غانا
ومع قيادة قوّة اليونيفيل"، متمنّية الشفاء العاجل للجنود المصابين.
