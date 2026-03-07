تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

زيادة ساعات التغذية لهذا السبب

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
07-03-2026 | 08:25
زيادة ساعات التغذية لهذا السبب
زيادة ساعات التغذية لهذا السبب photos 0
لُوحِظ أنه فور بدء الحرب، انخفض التقنيق في الكهرباء  في شكل لافت في بعض المناطق البعيدة نسبيا  عن مجال الإعتداءات الإسرائيلية.

ويقول عدد من المواطنين إنه قبل أسبوع، كانت التغذية الكهربائية يوميّاً حوالي 6 ساعات، وقد ارتفعت إلى 12 ساعة منذ يوم الإثنين.

وأضافوا أن الأمر عينه حصل بعد أيلول 2024، عندما كانت بعض المناطق خالية من السكان بسبب الحرب الإسرائيلية، والدمار الذي لحق بها، إضافة إلى تضرّر أعمدة الكهرباء فيها جراء القصف.

وتجدر الإشارة من جهة ثانية إلى أن التغذية ارتفعت في المناطق حيث الجباية تُعتبر جيّدة جداً إلى مستوى مقبول، بحسب مصادر  وزارة الطاقة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

