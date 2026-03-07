دعوة من مرقص للمشاركة الاعلامية الكثيفة في القداس على نيّة خلاص لبنان

دعا المحامي د. إلى "مشاركة اعلامية كثيفة في الذبيحة الإلهية التي ستُقام يوم الاثنين الواقع في 9 آذار الجاري عند الساعة السادسة مساءً في – في ، برئاسة راعي أبرشية للموارنة المطران ".







وأوضح أن "هذه الصلاة تقام على نية خلاص ، وهي دعوة مفتوحة للمؤمنين عموماً وللإعلاميين خصوصاً للمشاركة في هذه المناسبة الروحية والوطنية".







وأشار إلى أن" الذبيحة الإلهية ستُغطّى إعلامياً، وستُنقل مباشرة عبر "تلفزيون لبنان" الذي سيعطي الإشارة إلى سائر محطات التلفزة، إضافة إلى بثّها عبر "اذاعة لبنان".

