تدمير 16 طائرة إيرانيّة... إسرائيل: هذا ما كانت تنقله إلى "حزب الله"

قال الجيش الإسرائيليّ، إنّه "نفذ ضربة استهدفت مطار مهرآباد في ، ودمّر 16 طائرة تابعة لوحدة كانت تنقل وسائل قتالية إلى " ".

وأضاف الجيش الإسرائيليّ في بيان: "وقد استُخدم مطار مهرآباد من قبل فيلق التابع للحرس الثوري وكان مركزًا رئيسيًا لتسليح وتمويل أذرع النظام الايراني في . وقد أقلعت من هذا مرارًا طائرات محمّلة بوسائل قتالية وبأموال نقدية وهبطت في أنحاء مختلفة من الشرق الأوسط لاستخدامها من قبل وكلاء النظام".



وتابع: "كما تم استهداف عدد من الطائرات المقاتلة التي شكّلت تهديدًا لطائرات سلاح الجوّ العاملة في الأجواء الإيرانية. وعطّلت قدرة التسلّح ليس لإيران فحسب، بل أيضًا لأذرعها التابعة لها في مختلف أنحاء الشرق الأوسط".