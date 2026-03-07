تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

تدمير 16 طائرة إيرانيّة... إسرائيل: هذا ما كانت تنقله إلى "حزب الله"

Lebanon 24
07-03-2026 | 09:07
تدمير 16 طائرة إيرانيّة... إسرائيل: هذا ما كانت تنقله إلى حزب الله
قال الجيش الإسرائيليّ، إنّه "نفذ ضربة استهدفت مطار مهرآباد في طهران، ودمّر 16 طائرة تابعة لوحدة فيلق القدس كانت تنقل وسائل قتالية إلى "حزب الله". 
 
وأضاف الجيش الإسرائيليّ في بيان: "وقد استُخدم مطار مهرآباد من قبل فيلق القدس التابع للحرس الثوري وكان مركزًا رئيسيًا لتسليح وتمويل أذرع النظام الايراني في الشرق الأوسط. وقد أقلعت من هذا المطار مرارًا طائرات محمّلة بوسائل قتالية وبأموال نقدية وهبطت في أنحاء مختلفة من الشرق الأوسط لاستخدامها من قبل وكلاء النظام".

وتابع: "كما تم استهداف عدد من الطائرات المقاتلة الإيرانية التي شكّلت تهديدًا لطائرات سلاح الجوّ العاملة في الأجواء الإيرانية. وعطّلت الغارات قدرة التسلّح ليس لإيران فحسب، بل أيضًا لأذرعها التابعة لها في مختلف أنحاء الشرق الأوسط".
 
 
 
 
