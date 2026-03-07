تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
خضعت لعمليّة جراحيّة... طبيبة في البقاع تعرّضت لاعتداء
Lebanon 24
07-03-2026
|
09:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
استنكر نقيب الأطباء إلياس شلالا، في بيان، الحادثة التي تعرّضت لها الطبيبة (أ.ش) في
البقاع
، حيث كانت متجهة لإجراء عمل طبي طارئ عندما اعترضها حاجز غير رسمي وأُطلق النار باتجاه سيارتها، ما أدى إلى إصابتها بجروح. وقد خضعت لعملية جراحية، فيما وُصفت حالتها بالمستقرة.
وفي هذا الإطار، طالب النقيب شلالا باحترام الأطباء الذين يقومون بواجبهم الإنساني في ظل الظروف الأمنية الخطرة والصعبة، داعيا "الجهات الأمنية الشرعية إلى تأمين الحماية لهم خلال أدائهم رسالتهم وواجبهم".
تابع
