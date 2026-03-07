تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

لجنة إدارة الأزمة والكوارث في بلدية صيدا: للتعاون لتجاوز هذه المرحلة العصيبة

Lebanon 24
07-03-2026 | 09:35
لجنة إدارة الأزمة والكوارث في بلدية صيدا: للتعاون لتجاوز هذه المرحلة العصيبة
أعلنت لجنة إدارة الأزمات والكوارث في بلدية صيدا، في بيان، عن "التحديثات الأخيرة المتعلقة بجهود الإغاثة في المدينة، والتي تعكس ضغوطاً متزايدة تتطلب تدخلاً فورياً:



أولاً: وصل عدد النازحين المسجلين في مراكز الإيواء الـ 24 داخل صيدا الى عتبة الـ 12000 نازح. وبناءً عليه، تجدد اللجنة إعلانها بأن المدينة وصلت إلى أقصى طاقتها الاستيعابية، والمراكز المذكورة تستوعب فوق طاقتها ولم تعد قادرة على استقبال أي وافدين جدد، سواء من ناحية أماكن المبيت أو القدرة على تأمين الحد الأدنى من مقومات العيش (غذاء، دواء، مياه، ونظافة).



ثانياً: تؤكد اللجنة أنها تعمل وفق خطة أولويات واضحة لضمان وصول المساعدات لمستحقيها، وتعطي بالتالي الأولوية للمراكز بحيث تستكمل البلدية حالياً عمليات التوزيع المكثفة داخل مراكز الإيواء الرسمية لتغطية احتياجات الـ 12000 نازح. اما بالنسبة للنازحين خارج المراكز، سيتم فور الانتهاء من تأمين احتياجات المراكز المباشرة بتوزيع مستلزمات النزوح الضرورية على الإخوة النازحين الذين يقطنون في "شقق سكنية غير مفروشة" داخل المدينة، والذين يعانون من نقص حاد في الاحتياجات الأساسية للمبيت والمعيشة.



ثالثاً: تكرر بلدية صيدا نداء الاستغاثة الى الحكومة اللبنانية والمنظمات الدولية بتقديم دعم "استثنائي وفوري" يتناسب مع هذا الارتفاع الكبير في الأعداد، لتجنب وقوع كارثة إنسانية أو صحية".



وكررت اللجنة نداءها بتوجيه النازحين الجدد إلى مناطق أخرى خارج صيدا، حيث أن المدينة لم تعد تمتلك أي قدرة لوجستية لاستيعاب مزيد من العائلات، وختمت مؤكدة التزامها "بالوقوف إلى جانب النازحين كافة"، وداعية الجميع الى "التعاون لتجاوز هذه المرحلة العصيبة بأقل قدر من المعاناة الإنسانية".
 
 

