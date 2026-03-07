تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
للمرة الأولى ... الضاحية بلا غارات ليلا
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
07-03-2026
|
09:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
لوحِظ أنّ الضاحية الجنوبية لبيروت لم تشهد أي غارات إسرائيلية خلال هذه الليلة، وذلك للمرة الأولى منذ بدء المواجهة المباشرة بين "
حزب الله
" وإسرائيل
يوم الأحد
الماضي، بعدما اتجه التركيز خلال الساعات الماضية نحو
البقاع
، ولا سيما بلدة
النبي شيت
ومحيطها، التي شهدت استهدافات مباشرة، فيما بقيت أجواء الضاحية هادئة نسبياً.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
رادار لبنان24
النبي شيت
يوم الأحد
حزب الله
إسرائيل
البقاع
بيروت
التركي
الترك
تابع
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
