للمرة الأولى ... الضاحية بلا غارات ليلا





لوحِظ أنّ الضاحية الجنوبية لبيروت لم تشهد أي غارات إسرائيلية خلال هذه الليلة، وذلك للمرة الأولى منذ بدء المواجهة المباشرة بين " " وإسرائيل الماضي، بعدما اتجه التركيز خلال الساعات الماضية نحو ، ولا سيما بلدة ومحيطها، التي شهدت استهدافات مباشرة، فيما بقيت أجواء الضاحية هادئة نسبياً.

