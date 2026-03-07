قوى الأمن تُعلن عن إجراءات سير في بيروت في "حالة الطوارىء"

صـدر عـن المديـرية العامـة لقـوى الأمن الداخلي ـ العـامـة مـا يلــي:



نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد، والنزوح الكثيف الذي يطرأ على مدينة ، وحرصًا على إبقاء الطرقات سالكة وضمان السلامة العامّة، وتأمين حركة فوج الإطفاء وسيّارات الإسعاف والإنقاذ، وسائر أجهزة الطوارئ، ستقوم عناصر وعناصر من ، باتّخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة كل السيّارات المتوقّفة على الخطّ المزدوج، وعلى جوانب الطرقات التي تعيق حركة المرور.



وعليه، يُطلب إلى المواطنين الكرام:



– عدم ركن سيّاراتهم وآليّاتهم في الأماكن التالية: خطّ مزدوج، مداخل الأنفاق، المنعطفات والمستديرات والتقاطعات.



– التقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي الموجودين على الطرقات وتعليماتهم، وبلافتات السير الموضوعة لهذه الغاية.



– التوجّه إلى المواقف الموجودة في – ساحة مقابل الأمين واستخدامها (مع أخذ بأنّ هذه المواقف مجّانية).



إنّ هذه الإجراءات تهدف إلى تسهيل حركة السير، وضمان وصول فرق الطوارئ بسرعة وأمان عند الحاجة.



نشكر المواطنين على تعاونهم وتفهّمهم في هذه الظروف الدقيقة، لما فيه من ضمان للسلامة المرورية والمصلحة العامّة.

