لبنان

وزيرة الشؤون الاجتماعية تفقدت مراكز إيواء للنازحين في بيروت

Lebanon 24
07-03-2026 | 09:57
وزيرة الشؤون الاجتماعية تفقدت مراكز إيواء للنازحين في بيروت
وزيرة الشؤون الاجتماعية تفقدت مراكز إيواء للنازحين في بيروت photos 0
تفقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد عددا من مراكز إيواء النازحين في بيروت، حيث قامت بجولة شملت ثانوية الأمير شكيب أرسلان المختلطة - فردان، مدرسة جميل رواس الرسمية للبنين - الطريق الجديدة، ومدينة كميل شمعون الرياضية، للاطلاع على آخر التحضيرات والتجهيزات الجارية فيها تمهيدا لتحويلها إلى مركز لاستقبال النازحين.   

وشارك في الجولة عدد من المعنيين، من بينهم رئيس بلدية بيروت ابراهيم زيدان وممثلون عن المؤسسات والشركات المشاركة في أعمال التجهيز.

السيد

وفي تصريح لها خلال الجولة في مدينة كميل شمعون الرياضية، أكدت السيد أن "العمل جار بشكل متواصل لتجهيز الموقع في أسرع وقت ممكن"، مشيرة إلى أن "التنسيق قائم بين وزارة الشؤون الاجتماعية والبلدية والجمعيات والمنظمات المعنية لضمان تسريع وتيرة العمل واستكمال التحضيرات المطلوبة".

وأوضحت أن "جميع الجهات المعنية تعمل بخطوات متدرجة ومنسقة"، لافتة إلى أن "مثل هذه المراحل قد تشهد أحيانا بعض الضغوط أو التحديات نتيجة الحماسة الكبيرة لدى الجميع لإنجاز العمل بسرعة، إلا أن الهدف المشترك يبقى تأمين مكان إيواء يليق بالنازحين ضمن الإمكانات المتاحة".

وأضافت: "أن الجهود تتركز على استكمال التجهيزات الأساسية في المدينة الرياضية"، معربة عن أملها في أن "تصبح جاهزة قريبا لاستقبال أعداد من النازحين تباعا، في ظل استمرار عمليات التنسيق بين مختلف الجهات الرسمية والأهلية المعنية".
