وزير الصحة تسلم 15 سيارة إسعاف من العراق

تسلّم العامة الدكتور ركان ناصر الدين من سفارة في ندى كريم مجول خمس عشرة سيارة إسعاف مقدَّمة هبةً من جمهورية العراق والشعب إلى لبنان.







وفي تصريح أدلى به، لفت الوزيرناصر الدين إلى "أهمية المبادرة وما تقدمه من دعم للقطاع الصحي بعد الاستهداف المتكرر الذي تعرضت له المنشآت الصحية خلال الجولة السابقة من الحرب".







وأوضح أن "سيارات الإسعاف ستكون في خدمة في المناطق المستهدفة، لتأمين إخلاء المرضى ومساعدة الجرحى، وسيتم تخصيص حصة منها للدفاع المدني اللبناني".







وتوجه الوزير ناصر الدين بالشكر للعراق الذي كان سبّاقا دائمًا في دعم لبنان ودعم . كما نوه بالجهود التي بذلها العام اللواء حسن في هذا المجال.







وختم: "إن الواقع الصحي في لبنان صعب، إلا أن للنظام الصحي قدرة على استيعاب هذه الأزمة الكبيرة، كما أن للعاملين في القطاع الصحي دورًا متقدمًا"، مشيدا بما يبذله كل العاملين في هذا القطاع من جهود استثنائية لتأمين الخدمة الصحية في مختلف المناطق.



Advertisement