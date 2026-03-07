تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
وزير الصحة تسلم 15 سيارة إسعاف من العراق

Lebanon 24
07-03-2026 | 10:52
وزير الصحة تسلم 15 سيارة إسعاف من العراق
تسلّم وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين من القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق في لبنان ندى كريم مجول خمس عشرة سيارة إسعاف مقدَّمة هبةً من جمهورية العراق والشعب العراقي إلى لبنان.



وفي تصريح أدلى به، لفت الوزيرناصر الدين إلى "أهمية المبادرة وما تقدمه من دعم للقطاع الصحي بعد الاستهداف المتكرر الذي تعرضت له المنشآت الصحية خلال الجولة السابقة من الحرب".



وأوضح أن "سيارات الإسعاف ستكون في خدمة المستشفيات الحكومية في المناطق المستهدفة، لتأمين إخلاء المرضى النازحين ومساعدة الجرحى، وسيتم تخصيص حصة منها للدفاع المدني اللبناني".



وتوجه الوزير ناصر الدين بالشكر للعراق الذي كان سبّاقا دائمًا في دعم لبنان ودعم وزارة الصحة. كما نوه بالجهود التي بذلها المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير في هذا المجال. 



وختم: "إن الواقع الصحي في لبنان صعب، إلا أن للنظام الصحي قدرة على استيعاب هذه الأزمة الكبيرة، كما أن للعاملين في القطاع الصحي دورًا متقدمًا"، مشيدا بما يبذله كل العاملين في هذا القطاع من جهود استثنائية لتأمين الخدمة الصحية في مختلف المناطق.
مواضيع ذات صلة
الصليب الأحمر تسلّم سيارات إسعاف هبة من UNHCR
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 21:11:15 Lebanon 24 Lebanon 24
في العديسة.. غارة اسرائيلية تستهدف سيارة اسعاف
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 21:11:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": سيارة إسعاف تابعة لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية تعرضت لإطلاق نار من قبل الجيش الاسرائيلي في بلدة العديسة
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 21:11:15 Lebanon 24 Lebanon 24
في بريطانيا... سقوط مريضة من سيارة إسعاف على طريق سريع!
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 21:11:15 Lebanon 24 Lebanon 24

