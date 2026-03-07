الأسعد بحث مع مدير البرنامج الفلسطيني في اليونيسيف سبل التعاون لمواجهة تداعيات النزوح

التقى سفير محمد مدير البرنامج الفلسطيني في منظمة اليونيسيف في نزيه يعقوب، بحضور مدير جمعية فرع لبنان ، وجرى خلال اللقاء بحث اوضاع ابناء الشعب الفلسطيني في لبنان وسبل التعاون والتنسيق بين سفارة دولة ومنظمة اليونيسيف لمواجهة تداعيات النزوح من المخيمات .







واستعرض السفير الاسعد لمجمل التطورات الحاصلة على صعيد النزوح وضرورة مواكبتها من كافة الاطراف وتقديم المساعدات العاجلة للنازحين من ابناء شعبنا. كما اكد على "اهمية توفير احتياجات من ابناء شعبنا في ظل الظروف المعيشية والحياتية الصعبة التي يعانون منها".







بدوره رحب يعقوب بالتعاون والتنسيق المشترك بين السفارة واليونيسيف، مستعرضاً ابرز التقديمات التي تنخرط بها المنظمة الدولية في مواكبة عمليات النزوح.







وتم خلال اللقاء التأكيد على مواصلة التنسيق المشترك "للتخفيف من معاناة ابناء شعبنا".

