إنذار جديد يخصّ الضاحية.. هذا ما أعلنه أدرعي

أصدر المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، مساء السبت، إنذاراً عاجلاً إلى سكان الضاحية الجنوبية لبيروت، وتحديداً لمن لم يُخلِ المنطقة بعد، وقال: "نعود ونؤكد: أنقذوا حياتكم وأخلوا منازلكم فوراً".



وذكر أدرعي أن "النشاط الذي يقومُ به في الضاحية يُجبر الجيش الإسرائيلي على العمل ضده بقوة"، وأضاف: "نحن لا ننوي المساس بكم. فمن أجل سلامتكم وأمنكم عليكم الإخلاء فوراً".



وأكمل: "انتبهوا.. نعود ونؤكد على ضرورة إخلاء منازلكم وفق التعليمات التي نشرناها مؤخراً والموجودة في المنشور المعروض أمامكم على الشاشة. عدم الالتزام بالإنذارات وبقاءكم في هذه المنطقة قد يعرّض حياتكم وحياة عائلاتكم للخطر".



‏وختم: "سنُعلمكم عندما يصبح من الآمن العودة إلى منازلكم".





