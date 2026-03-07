غارات جديدة.. هذه آخر التطورات الميدانية

شنّ العدو ، مساء السبت، سلسلة من الجوية طالت مناطق لبنانية عديدة.



وفي ما يلي قائمة بالمناطق التي تم استهدافها اعتباراً من الساعة 6 مساءً:

- مرتفعات الشعرة - شرق لبنان

- أرنون،

- ، جنوب

- الدوير، جنوب لبنان

- أطراف سيناي، جنوب لبنان

- صربين، جنوب لبنان

- ، جنوب لبنان

- ، جنوب لبنان