"اعتداء خطير".. "الخارجية" تستنكر استهداف "اليونيفيل" جنوباً

دانت بأشد العبارات القصف الذي استهدف الغانية في اليونيفيل، الواقع في بلدة ، أيا تكن الجهة المسؤولة عنه.



وفي بيانها، قالت الوزارة: "بانتظار نتائج التحقيقات التي تجريها قوات حفظ السلام لكشف ملابسات هذا الاعتداء الخطير، نؤكد أنّ هذا الاعتداء يشكّل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي ولقرارات ذات الصلة، وفي مقدّمها القرار 1701".





وجدّدت الوزارة رفضها القاطع لأيّ استهداف للقوات الدولية التي تؤدّي مهمّة نبيلة في حفظ السلم والأمن الدوليين، معربة عن تضامنها الكامل مع ومع قيادة قوّة اليونيفيل، متمنّية الشفاء العاجل للجنود المصابين.