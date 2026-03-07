الحجار: قوى الأمن تواكب مراكز الإيواء والتنسيق بين الأجهزة الأمنية مهم

قال والبلديات ، اليوم السبت، إن القوى الأمنية مستمرة في مواكبة مراكز الإيواء وتأمين الحماية لها، مشيراً إلى أنَّ "القوى الأمنية تُواكب منذ اللحظات الأولى لبداية التوترات الأمنية عمليات تسهيل السير على الطرقات".



وفي تصريحٍ له من السراي الحكومي، قال : "عقدنا اجتماعاً في السرايا وقد عرض خلاله محافظو المناطق الأوضاع لديهم في ظل واقع النزوح. اجتماع اليوم كان مثمراً وتم وضع الأمور في نطاقها السليم ضمن عمليات تنسيق ورئيس الحكومة أعطى توجيهاته".





وذكر الحجار أن " تواكب منذ اللحظات الأولى لبداية الأحداث الحالية عمليات تسهيل السير وتأمين الأمن في محيط مراكز الإيواء"، مؤكداً "وجود تنسيق مهم جداً بين كافة".