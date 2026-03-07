بـالمسيرات.. حزب الله يقصف مصفاة حيفا

أعلن " "، في بيان، استهداف تجمع لجنود العدو عند الأطراف الجنوبية لمدينة بمسيرة انقضاضية.

كذلك، قال "الحزب" إنه قصفَ مصفاة حيفا بسرب من المُسيرات الانقضاضية.



