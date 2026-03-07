رجي يتلقى اتصالاً من نظيره الفرنسي.. وباريس تؤكد دعم لبنان

تلقّى والمغتربين اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية جان- نويل ، أعرب فيه عن تضامن بلاده "الراسخ" مع ووقوفها "الدائم" إلى جانب شعبه "في هذه المرحلة الدقيقة".

وشكّل الاتصال مناسبةً لبحث "السبل الكفيلة للحدّ من التصعيد ، ودرء أي محاولة لاستدراج لبنان إلى حرب لا علاقة له فيها"، كما أعرب رجي عن تقديره "للاهتمام الذي توليه فرنسا بلبنان"، موجهاً الشكر لنظيره الفرنسي "على هذا الاهتمام المستمر ومتابعة الدائمة للأوضاع في البلاد".