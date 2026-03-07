صواريخ تنطلق من لبنان.. وصافرات الإنذار تدوّي في إسرائيل

شهدت مستوطنات إسرائيلية مُحاذية للبنان، مساء اليوم السبت، إطلاق صافرات الإنذار نتيجة رصد عمليات إطلاق صواريخ من .



إلى ذلك، قالت صحيفة " " أنه "تم تفعيل الإنذارات في ، الأسفل، الجليل الأعلى، كريات شمونة، جنوب هضبة ، وفي التجمعات السكنية الواقعة على طول خط المواجهة".



كذلك، جرى تفعيل صافرات الإنذار في وادي عارة، ، الجليل الأوسط، خط الجولان ، الجولان الجنوبي.



وذكرت الصحيفة أنّ أنظمة الدفاع عملت على اعتراض التهديدات، من دون تقديم المزيد من التفاصيل.





