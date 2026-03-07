خلال عملية إنقاذ.. إستهداف إسرائيلي يطالُ مسعفين من الصليب الأحمر

أعلن اللبناني في بيان، اليوم السبت، إلى إصابة مسعفين إثنين بجروح طفيفة، جراء استهداف إسرائيلي تعرض له في موقع كان العدو قد استهدفه مساء السبت، وتحديداً في بلدة أرنون.

وفي بيان له، قال الأحمر: "مساء اليوم السبت 7 آذار عند الساعة 18:13، وعلى أثر تعرض بلدة أرنون (النبطية) للإستهداف، وبعد إجراء الاتصالات اللازمة مع اليونيفل، تحركت فرق الصليب الأحمر اللبناني إلى الموقع وقوامها سيارتا إسعاف مع فرقتين، وذلك من أجل إسعاف المصابين، وخلال عملية الإسعاف تعرض الموقع للإستهداف للمرة الثانية، مما أدى إلى إصابة مسعفين إثنين بجروح طفيفة تم نقلهما إلى في ، حيث أجريت لهما الفحوصات اللازمة وتم تضميد جروحهما وعادا إلى المركز لمتابعة تلبية المهمات الإنسانية" .