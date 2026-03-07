تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
خلال عملية إنقاذ.. إستهداف إسرائيلي يطالُ مسعفين من الصليب الأحمر

Lebanon 24
07-03-2026 | 13:12
خلال عملية إنقاذ.. إستهداف إسرائيلي يطالُ مسعفين من الصليب الأحمر
أعلن الصليب الأحمر اللبناني في بيان، اليوم السبت، إلى إصابة مسعفين إثنين بجروح طفيفة، جراء استهداف إسرائيلي تعرض له في موقع كان العدو الإسرائيلي قد استهدفه مساء السبت، وتحديداً في بلدة أرنون.
وفي بيان له، قال الصليب الأحمر: "مساء اليوم السبت 7 آذار عند الساعة  18:13، وعلى أثر تعرض بلدة أرنون الشقيف (النبطية) للإستهداف، وبعد إجراء الاتصالات اللازمة مع اليونيفل، تحركت فرق الصليب الأحمر اللبناني إلى الموقع وقوامها سيارتا إسعاف مع فرقتين، وذلك من أجل إسعاف المصابين، وخلال عملية الإسعاف تعرض الموقع للإستهداف للمرة الثانية، مما أدى إلى إصابة مسعفين إثنين بجروح طفيفة تم نقلهما إلى مستشفى النجدة الشعبية في النبطية، حيث أجريت لهما الفحوصات اللازمة وتم تضميد جروحهما وعادا إلى المركز لمتابعة تلبية المهمات الإنسانية" .
