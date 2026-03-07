نتنياهو يقر بفشل عملية استعادة رفات الطيار رون آراد في لبنان

أقر ، السبت، بالفشل في استعادة رفات الطيار المفقود رون آراد، الذي فُقد في قبل نحو 40 عامًا، عبر عملية خاصة نفذتها قوة إسرائيلية في الليلة الماضية.



وقال ، في بيان إن "مقاتلي الجيش خرجوا الليلة (الجمعة/السبت) لتنفيذ عملية خاصة في لبنان للعثور على وإعادته".



وأشار إلى أن "تعمل منذ سنوات طويلة بشكل متواصل على هذه المهمة".



وأضاف أن العملية "لم تُفضِ إلى العثور على النتائج" التي كانوا يبحثوا عنها.



وأكد نتنياهو أن " إسرائيل باستكمال ملف الأسرى والمفقودين ما زال قائمًا".

