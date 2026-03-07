"صاروخ نوعي" يستخدمه "الحزب".. ماذا استهدف به؟

أعلن " "، مساء اليوم السبت، أنه استهدف بسرب من الطائرات الانقضاضية، مدينة كريات شمونة شمال المحتلة.



كذلك، تحدث "الحزب" عن قصف قاعدة تل هشومير (مقر قيادة أركانية تل أبيب) والتي تبعد عن الحدود 120 كلم بصاروخ نوعي.



أيضاً، تحدث "الحزب" عن استهداف مدينة شمال فلسطين المحتلة، ، بصلية صاروخية.



