لبنان

"صاروخ نوعي" يستخدمه "الحزب".. ماذا استهدف به؟

Lebanon 24
07-03-2026 | 13:44
أعلن "حزب الله"، مساء اليوم السبت، أنه استهدف بسرب من الطائرات الانقضاضية، مدينة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة.
 

كذلك، تحدث "الحزب" عن قصف قاعدة تل هشومير (مقر قيادة أركانية جنوب شرق تل أبيب) والتي تبعد عن الحدود اللبنانية 120 كلم بصاروخ نوعي. 
 
 
أيضاً، تحدث "الحزب" عن استهداف مدينة نهاريا شمال فلسطين المحتلة، هذا المساء، بصلية صاروخية.
 
 
 

