Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

بلدية رميش: لا نعترف بأي بيان لا يصدر عنا رسمياً

Lebanon 24
07-03-2026 | 14:22
بلدية رميش: لا نعترف بأي بيان لا يصدر عنا رسمياً
أصدرت بلدية رميش توضيحاً أكدت فيه "أنها لا تتبنى أي بيان أو خطاب أو إعلان يُنشر أو يُتداول باسم البلدة أو البلدية ما لم يكن صادراً عنها رسمياً".


ودعت البلدية كل من يرغب بإصدار بيان أو موقف أو إعلان يتعلق بالبلدة إلى "مراجعتها مسبقاً وأخذ موافقتها، حرصاً على الدقة ومنعاً لأي التباس أو استغلال لاسم البلدة".



كذلك، ناشدت البلدية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة "عدم أخذ معلومات أو إجراء مقابلات مع أشخاص لا صفة رسمية لهم ولا يمثلون البلدية أو المرجعيات الروحية في البلدة".



وأكدت بلدية رميش أن "أي بيان لا يصدر عنها رسمياً لا يمثلها ولا يعبّر عن موقفها".
