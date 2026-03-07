150 إيرانياً يغادرون لبنان جواً إلى روسيا بعد تهديدات إسرائيلية مباشرة

غادر أكثر من 150 مواطنا إيرانيا، بينهم دبلوماسيون وعائلاتهم، اليوم السبت، على ما أفاد مصدر أمني لبناني رفيع المستوى.



وجاءت رحلة المغادرة بعد أن هدد متحدث عسكري إسرائيلي "ممثلي" في لبنان، على ما أوردت وكالة " ".



وأوضح المصدر الأمني أنهم نُقلوا جوا إلى على متن ، وأن 20 إيرانيا آخرين غادروا يوم أمس الجمعة عقب اندلاع حرب جديدة بين ميليشيا وإسرائيل.



وكان متحدث عسكري إسرائيلي قد أبلغ، أخيرًا، ممثلي الحكومة "الذين ما زالوا في لبنان بضرورة المغادرة فورا قبل استهدافهم".



