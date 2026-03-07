هجمات جديدة لـحزب الله.. أهداف تم قصفها

شنَّ " "، مساء السبت، سلسلة هجمات استهدفت عدداً من والقواعد العسكرية .

وفي بيانات له، قال "حزب الله" إنه قصف مدينة كريات شمونة، كما استهدف ثكنة برانيت (مقر قيادة الفرقة 91) بصليات صاروخية.



كذلك، قال "الحزب" إنه استهدف بالصواريخ البحرية في مدينة حيفا المحتلة، فيما أعلن استهداف (قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي).



كذلك، استهدف "حزب الله" رادارات الحديدية في موقع كريات إيلعيزر (قاعدة الدفاع الجوي الرئيسية في مدينة حيفا المحتلة) بصليةٍ من الصواريخ النوعية.





