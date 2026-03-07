تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
هجمات جديدة لـ"حزب الله".. أهداف تم قصفها

Lebanon 24
07-03-2026
هجمات جديدة لـحزب الله.. أهداف تم قصفها
هجمات جديدة لـحزب الله.. أهداف تم قصفها photos 0
شنَّ "حزب الله"، مساء السبت، سلسلة هجمات استهدفت عدداً من المستوطنات والقواعد العسكرية الإسرائيلية.
 
 
وفي بيانات له، قال "حزب الله" إنه قصف مدينة كريات شمونة، كما استهدف ثكنة برانيت (مقر قيادة الفرقة 91) بصليات صاروخية.
 

كذلك، قال "الحزب" إنه استهدف بالصواريخ قاعدة حيفا البحرية في مدينة حيفا المحتلة، فيما أعلن استهداف قاعدة ستيلا ماريس (قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي). 
 

كذلك، استهدف "حزب الله" رادارات القبة الحديدية في موقع كريات إيلعيزر (قاعدة الدفاع الجوي الرئيسية في مدينة حيفا المحتلة) بصليةٍ من الصواريخ النوعية. 

الجيش الإسرائيليّ: بدأنا مهاجمة أهداف لـ"حزب الله" في أنحاء لبنان
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا 60 هدفا تابعا لـ"حزب الله" في جنوب لبنان
عملية لـ"حزب الله".. مستوطنة إسرائيلية "تحت القصف"
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نهاجم في لبنان برا وجوا وقصفنا مقر قيادة عمليات لـ"حزب الله"
