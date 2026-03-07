"حزب الله" يستهدف قوة إسرائيلية في محيط مارون الراس

أعلن " " في بيان أنه استهداف قوة من الجيش التقدم باتجاه سهل قرية مارون الرأس عند الساعة 22:00 من مساء السبت، وذلك بصليةٍ صاروخية.





كذلك أعلن "حزب الله" أنه استهدف عند الساعة 21:45 من ليل السبت، تجمّعاً لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في موقع هضبة العجل شمالي مستوطنة كفاريوفال بصليةٍ صاروخية.





