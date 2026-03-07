في كفررمان والعباسية.. استهداف دراجتين وسقوط شهيدين وجريح

استهدفت غارة إسرائيلية، مساء السبت، دراجة نارية في منطقة كفررمان - ، .



إلى ذلك، صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن الغارة أدت إلى استشهاد مواطنين اثنين.

أيضاً، شنّ العدو غارة أخرى استهدفت دراجة نارية على ، ما أسفر عن سقوط جريح.