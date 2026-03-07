ليلة صاروخيّة.. إسرائيل تهدّد بـزيادة قصف لبنان!

قالت تقارير إسرائيلية، اليوم السبت، إنَّ شمال شهد قصفاً عنيفاً من بعدما أطلق " " صليات صاروخية كثيفة باتجاه مستوطنات مختلفة وأهداف عسكرية عديدة.



ويقدر الجيش أن إطلاق الصواريخ من لبنان تم بالتنسيق مع التي أطلقت عدة صواريخ باتجاه والوسط ، فيما قام "حزب الله" بإطلاق الصواريخ في نفس الوقت لجعل الأمر صعباً على الإسرائيليّة.

إلى ذلك، قالت صحيفة " " إن الجيش الإسرائيلي يستعدّ للردّ بقوة كبيرة عقب القصف المتواصل الذي حصل من باتجاه إسرائيل.



وذكرت الصحيفة إنَّ "هذا القصف الذي شنه حزب الله يعدّ الأخضم منذ دخوله القتال مطلع الأسبوع الجاري".



من ناحيته، قال المحلل العسكري للقناة 15 الإسرائيلية يوسي يهوشع إن "طلاق النار على مستوطنات خط الحدود، إلى جانب الهجمات على القوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة باستخدام صواريخ مضادة للدبابات وقذائف هاون، يُظهر أن حزب الله قريب جداً من السياج أكثر بكثير مما يرغب الجيش الإسرائيلي".