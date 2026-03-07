ليلة صاروخيّة.. إسرائيل تهدّد بـزيادة قصف لبنان!

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
12
o
بيروت
10
o
طرابلس
12
o
صور
11
o
جبيل
11
o
صيدا
11
o
جونية
3
o
النبطية
0
o
زحلة
0
o
بعلبك
5
o
بشري
8
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
"ليلة صاروخيّة".. إسرائيل تهدّد بـ"زيادة قصف لبنان"!
Lebanon 24
07-03-2026
|
16:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت تقارير إسرائيلية، اليوم السبت، إنَّ شمال
إسرائيل
شهد قصفاً عنيفاً من
لبنان
بعدما أطلق "
حزب الله
" صليات صاروخية كثيفة باتجاه مستوطنات مختلفة وأهداف عسكرية عديدة.
ويقدر الجيش
الإسرائيلي
أن إطلاق الصواريخ من لبنان تم بالتنسيق مع
إيران
التي أطلقت عدة صواريخ باتجاه
الشمال
والوسط
في إسرائيل
، فيما قام "حزب الله" بإطلاق الصواريخ في نفس الوقت لجعل الأمر صعباً على
أنظمة الدفاع الجوي
الإسرائيليّة.
إلى ذلك، قالت صحيفة "
معاريف
"
الإسرائيلية
إن الجيش الإسرائيلي يستعدّ للردّ بقوة كبيرة عقب القصف المتواصل الذي حصل من
جنوب لبنان
باتجاه إسرائيل.
وذكرت الصحيفة إنَّ "هذا القصف الذي شنه حزب الله يعدّ الأخضم منذ دخوله القتال مطلع الأسبوع الجاري".
من ناحيته، قال المحلل العسكري للقناة 15 الإسرائيلية يوسي يهوشع إن "طلاق النار على مستوطنات خط الحدود، إلى جانب الهجمات على القوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة باستخدام صواريخ مضادة للدبابات وقذائف هاون، يُظهر أن حزب الله قريب جداً من السياج أكثر بكثير مما يرغب الجيش الإسرائيلي".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان24": صيلة صاروخية من لبنان تجاه اسرائيل
Lebanon 24
"لبنان24": صيلة صاروخية من لبنان تجاه اسرائيل
08/03/2026 03:05:02
08/03/2026 03:05:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان24": إطلاق صليات صاروخية باتجاه اسرائيل من لبنان
Lebanon 24
"لبنان24": إطلاق صليات صاروخية باتجاه اسرائيل من لبنان
08/03/2026 03:05:02
08/03/2026 03:05:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"خطوة" تهدّد لبنان بـ"حرب جديدة".. "الميكانيزم" آخر "خرطوشة"!
Lebanon 24
"خطوة" تهدّد لبنان بـ"حرب جديدة".. "الميكانيزم" آخر "خرطوشة"!
08/03/2026 03:05:02
08/03/2026 03:05:02
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة "تاس": قصف صاروخي أوكراني كثيف استهدف مدينة بيلغورود الروسية قرب الحدود الأوكرانية
Lebanon 24
وكالة "تاس": قصف صاروخي أوكراني كثيف استهدف مدينة بيلغورود الروسية قرب الحدود الأوكرانية
08/03/2026 03:05:02
08/03/2026 03:05:02
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
عربي-دولي
أنظمة الدفاع الجوي
الإسرائيلية
جنوب لبنان
الإسرائيلي
في إسرائيل
لبنان بات
حزب الله
تابع
قد يعجبك أيضاً
استهداف غرفة في فندق "رمادا" في الروشة
Lebanon 24
استهداف غرفة في فندق "رمادا" في الروشة
18:39 | 2026-03-07
07/03/2026 06:39:30
Lebanon 24
Lebanon 24
9 شهداء إثر قصف إسرائيليّ في خربة سلم وجبال البطم
Lebanon 24
9 شهداء إثر قصف إسرائيليّ في خربة سلم وجبال البطم
16:59 | 2026-03-07
07/03/2026 04:59:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدّمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدّمات النشرات المسائيّة
16:59 | 2026-03-07
07/03/2026 04:59:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. إسرائيل تعلن استهداف "منصة صواريخ" في لبنان
Lebanon 24
بالفيديو.. إسرائيل تعلن استهداف "منصة صواريخ" في لبنان
16:54 | 2026-03-07
07/03/2026 04:54:42
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات جديدة.. هذه آخر التطورات الميدانية
Lebanon 24
غارات جديدة.. هذه آخر التطورات الميدانية
16:50 | 2026-03-07
07/03/2026 04:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"ليلة صاروخيّة".. إسرائيل تهدّد بـ"زيادة قصف لبنان"!
Lebanon 24
"ليلة صاروخيّة".. إسرائيل تهدّد بـ"زيادة قصف لبنان"!
16:21 | 2026-03-07
07/03/2026 04:21:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع في أسعار قوارير الغاز …
Lebanon 24
ارتفاع في أسعار قوارير الغاز …
03:45 | 2026-03-07
07/03/2026 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ريما فقيه تنشر صورة لابنها من المستشفى: أرجوكم صلوا من أجله
Lebanon 24
ريما فقيه تنشر صورة لابنها من المستشفى: أرجوكم صلوا من أجله
07:40 | 2026-03-07
07/03/2026 07:40:45
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله يتراجع عن بيانه الأول
Lebanon 24
حزب الله يتراجع عن بيانه الأول
01:15 | 2026-03-07
07/03/2026 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انزال اسرائيلي بغطاء ناري كثيف في النبي شيت ببعلبك.. والمعلومات تشير الى البحث عن رفات رون آراد
Lebanon 24
انزال اسرائيلي بغطاء ناري كثيف في النبي شيت ببعلبك.. والمعلومات تشير الى البحث عن رفات رون آراد
22:08 | 2026-03-06
06/03/2026 10:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
18:39 | 2026-03-07
استهداف غرفة في فندق "رمادا" في الروشة
16:59 | 2026-03-07
9 شهداء إثر قصف إسرائيليّ في خربة سلم وجبال البطم
16:59 | 2026-03-07
مقدّمات النشرات المسائيّة
16:54 | 2026-03-07
بالفيديو.. إسرائيل تعلن استهداف "منصة صواريخ" في لبنان
16:50 | 2026-03-07
غارات جديدة.. هذه آخر التطورات الميدانية
16:48 | 2026-03-07
مساعدات من مركز الملك سلمان للإغاثة لـ10 آلاف أسرة لبنانية
فيديو
استهداف غرفة في فندق "رمادا" في الروشة
Lebanon 24
استهداف غرفة في فندق "رمادا" في الروشة
18:39 | 2026-03-07
08/03/2026 03:05:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
04:48 | 2026-03-07
08/03/2026 03:05:02
Lebanon 24
Lebanon 24
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
Lebanon 24
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
02:11 | 2026-03-06
08/03/2026 03:05:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24