سلامة: هناك من يسعى لربط لبنان بالمسار الإقليمي

قال "إن هناك من يريد مزيداً من الربط بين والمسار الاقليمي".وأشار سلامة الى أن "الموقف الاسرائيلي طيلة 15 شهراً يعقد ما تريد ان تفعله بشأن حصر السلاح". (الجديد)