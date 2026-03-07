مُجدداً.. قصف إسرائيلي يطال الضاحية

شنّ العدو قرابة الساعة 11.37 مساء السبت، غارة جوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

وذكرت المعلومات أن القصف استهدف منطقة حارة حريك.

يُشار إلى أن هذه الغارة هي الأولى منذ ساعات الصباح، إذ لم يشن العدو أي اعتداءات هناك طيلة النهار.