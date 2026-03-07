اليوم.. كم بلغ عدد النازحين في مراكز الإيواء؟

أعلنت وحدة ، اليوم السبت، أن العدد الإجمالي للنازحين في مراكز الإيواء بلغ 112525 والعدد الإجمالي للعائلات النازحة 26163.







كذلك، جرى اليوم توزيع 253868 وجبة ساخنة أو باردة، كما بلغ عدد الحصص الجاهزة للأكل 39618.



أيضاً، تم توزيع 84988 بطانية بالإضافة إلى 73880 فرشة.

