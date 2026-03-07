مساعدات من مركز الملك سلمان للإغاثة لـ10 آلاف أسرة لبنانية

أعلنت الهيئة للاغاثة في ، في بيان، أنها تلقت اتصالاً من مركز للاغاثة والأعمال الانسانية بالمملكة يفيدُ بـ"تخصيص مساعدات إغاثية غذائية وإيوائية عاجلة لـ10 آلاف أسرة لبنانية من المُتضررين من انهيارات المباني في وللمُتضررين من التطورات التي حدثت خلال الأيام الأخيرة والتي تسببت بنزوح آلاف العوائل ".

وذكرت الهيئة أنها ستقوم بإيصال هذه المساعدات للأسر الأكثر احتياجاً.