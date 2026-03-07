بالفيديو.. إسرائيل تعلن استهداف "منصة صواريخ" في لبنان

#عاجل 🔸في إغلاق رصد واستهداف سريعة: جيش الدفاع يقصف المنصة التي اطلقت منها القذائف الصاروخية نحو بلدات الجليل
🔸 اُطلقت قبل قليل قذائف صاروخية نحو بلدات الجليل حيث وبعملية رصد واستهداف سريعة هاجم جيش الدفاع ودمر المنصة المستخدمة في عملية الإطلاق.
🔸سيواصل جيش الدفاع العمل بقوة… pic.twitter.com/cofgc6OHQD
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 7, 2026
#عاجل 🔸في إغلاق رصد واستهداف سريعة: جيش الدفاع يقصف المنصة التي اطلقت منها القذائف الصاروخية نحو بلدات الجليل
🔸 اُطلقت قبل قليل قذائف صاروخية نحو بلدات الجليل حيث وبعملية رصد واستهداف سريعة هاجم جيش الدفاع ودمر المنصة المستخدمة في عملية الإطلاق.
🔸سيواصل جيش الدفاع العمل بقوة… pic.twitter.com/cofgc6OHQD