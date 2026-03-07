تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
لبنان
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
Lebanon 24
07-03-2026
|
18:39
A-
A+
A+
A-
تعرّضت غرفة في فندق "رمادا" في
الروشة
لاستهداف بمسيّرة إسرائيلية.
وأشارت المعلومات إلى سقوط 4
شهداء
و6 جرحى جرّاء الاستهداف.
تابع
