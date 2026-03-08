تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

غارة إسرائيلية تطالُ فندقاً في الروشة.. وإسرائيل تزعم استهداف قادة إيرانيين

Lebanon 24
08-03-2026 | 00:06
غارة إسرائيلية تطالُ فندقاً في الروشة.. وإسرائيل تزعم استهداف قادة إيرانيين
شنّ الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، غارة جوية استهدفت فندقاً في منطقة الروشة - بيروت، زاعماً أنَّ الضربة استهدفت قادة إيرانيين.

المُتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية أعلنت بدورها إنّ "الجيش الإسرائيلي هاجم في ضربة دقيقة ومحددة، قادة مركزيين في فيلق لبنان التابع لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، كانوا يعملون في بيروت".

وزعمت واوية أن "هؤلاء الأشخاص عملوا على دفع مخططات ضد إسرائيل ومواطنيها من داخل الأراضي اللبنانية، بالتوازي مع نشاط الحرس الثوري الإيراني في إيران".

وأضافت: "يعمل نظام الإرهاب الإيراني بشكل منهجي في قلب التجمعات السكانية المدنية في إيران ولبنان، مستغلاً السكان بصورةٍ ساخرة واستخدامهم دروعاً بشرية لخدمة أهداف إرهابية".

وذكرت أن "فيلق لبنان يشكل حلقة وصل بين منظمة حزب الله الإرهابية ونظام الإرهاب الإيراني، كما يُعدّ جهة داعمة لتعاظم قدرات حزب الله وبناء قوته العسكرية"، على حد تعبيرها.

وتابعت: "قبل تنفيذ الغارة تم اتخاذ خطوات لتقليص احتمال إصابة المدنيين، بما في ذلك استخدام ذخائر دقيقة ومراقبة جوية".

وختمت: "لن يسمح جيش الدفاع بترسّخ عناصر إرهابية إيرانية في الأراضي اللبنانية، وسيواصل استهداف وتصفية قادة نظام الإرهاب الإيراني بشكل دقيق أينما عملوا".
 
 
 
إلى ذلك، صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن الغارة على الروشة أسفرت عن استشهاد 4 أشخاص، مشيراً إلى أن عدد الجرحى ارتفع إلى 10 أشخاص.
 
 
 

المساعي الديبلوماسية مسدودة الأفق وإسرائيل تتوعد.. شهداء وجرحى في غارة اسرائيلية على فندق في الروشة
3 شهداء و 6 جرحى في حصيلة أولية جراء استهداف غرفة في أحد الفنادق في الروشة
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
استهداف فندق في الروشة
وزارة الصحة العامة

وزارة الصحة

الإسرائيلي

يوم الأحد

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

إسرائيل

