غارة إسرائيلية تطالُ فندقاً في الروشة.. وإسرائيل تزعم استهداف قادة إيرانيين

شنّ الجيش ، فجر اليوم الأحد، غارة جوية استهدفت فندقاً في منطقة الروشة - ، زاعماً أنَّ الضربة استهدفت قادة إيرانيين.



المُتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية أعلنت بدورها إنّ "الجيش الإسرائيلي هاجم في ضربة دقيقة ومحددة، قادة مركزيين في فيلق التابع لفيلق في الحرس الثوري ، كانوا يعملون في بيروت".



وزعمت واوية أن "هؤلاء الأشخاص عملوا على دفع مخططات ضد ومواطنيها من داخل الأراضي ، بالتوازي مع نشاط الحرس الثوري الإيراني في ".



وأضافت: "يعمل نظام الإرهاب الإيراني بشكل منهجي في قلب التجمعات السكانية المدنية في إيران ولبنان، مستغلاً السكان بصورةٍ ساخرة واستخدامهم دروعاً بشرية لخدمة أهداف إرهابية".



وذكرت أن "فيلق لبنان يشكل حلقة وصل بين منظمة الإرهابية ونظام الإرهاب الإيراني، كما يُعدّ جهة داعمة لتعاظم قدرات حزب الله وبناء قوته العسكرية"، على حد تعبيرها.



وتابعت: "قبل تنفيذ الغارة تم اتخاذ خطوات لتقليص احتمال إصابة المدنيين، بما في ذلك استخدام ذخائر دقيقة ومراقبة جوية".



وختمت: "لن يسمح جيش الدفاع بترسّخ عناصر إرهابية إيرانية في الأراضي اللبنانية، وسيواصل استهداف وتصفية قادة نظام الإرهاب الإيراني بشكل دقيق أينما عملوا".

4

إلى ذلك، صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن الغارة على الروشة أسفرت عن استشهاد 4 أشخاص، مشيراً إلى أن عدد الجرحى ارتفع إلى 10 أشخاص.

بالفيديو.. غارة إسرائيلية تستهدف أحد الفنادق في بيروت فجر اليوم#lebanon24#لبنان pic.twitter.com/XaoAZ8TSJK — Lebanon 24 (@Lebanon24) March 8, 2026