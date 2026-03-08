"رسالة إجابات" من قاسم إلى بري

ذكرت "الديار" أنَّ قيادة " " كلفت النائب السابق محمد فنيش مهمة التنسيق مع لمواكبة العدوان الاسرائيلي والتفاهم على كيفية التعامل مع التحديات الداخلية والمواجهة الميدانية.

وفي هذا السياق، زار فنيش وعقد اجتماعاً مطولاً مع رئيس مجلس النواب بحضور معاونه السياسي النائب .

ووفق المعلومات، نقل فنيش رسالة من لحزب الله الشيخ نعيم الى ، وفيها شرح تفصيلي لخلفيات قرار الرد على الاعتداءات الاسرائيلية في هذا التوقيت، وتم تقديم اجابات مفصلة على كل الالتباسات التي احاطت هذا القرار.

وعلم في هذا السياق، أن "حزب الله" جدد ثقته بالرئيس بري لتولي التفاوض السياسي عندما يكون الوقت متاحا لذلك، وتم التفاهم على ان يكون الاتفاق الاخير الذي لم تلتزم به اسرائيل قاعدة الانطلاق لاي اتفاق.

كذلك، تمّ التشديد على ضرورة الحفاظ على الوحدة الداخلية وعدم السماح بانزلاق البلاد الى الفوضى، كما عرض فنيش للواقع الميداني وما تملكه المقاومة من خيارات.

