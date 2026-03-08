تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
"رسالة إجابات" من قاسم إلى بري

Lebanon 24
08-03-2026 | 00:18
رسالة إجابات من قاسم إلى بري
رسالة إجابات من قاسم إلى بري photos 0
ذكرت "الديار" أنَّ قيادة "حزب الله" كلفت النائب السابق محمد فنيش مهمة التنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لمواكبة العدوان الاسرائيلي والتفاهم على كيفية التعامل مع التحديات الداخلية والمواجهة الميدانية.
 
 
وفي هذا السياق، زار فنيش عين التينة وعقد اجتماعاً مطولاً مع رئيس مجلس النواب بحضور معاونه السياسي النائب علي حسن خليل.
 
 
ووفق المعلومات، نقل فنيش رسالة من الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الى بري، وفيها شرح تفصيلي لخلفيات قرار المقاومة الرد على الاعتداءات الاسرائيلية في هذا التوقيت، وتم تقديم اجابات مفصلة على كل الالتباسات التي احاطت هذا القرار.
 
 
وعلم في هذا السياق، أن "حزب الله" جدد ثقته بالرئيس بري لتولي التفاوض السياسي عندما يكون الوقت متاحا لذلك، وتم التفاهم على ان يكون الاتفاق الاخير الذي لم تلتزم به اسرائيل قاعدة الانطلاق لاي اتفاق.
 
 
كذلك، تمّ التشديد على ضرورة الحفاظ على الوحدة الداخلية وعدم السماح بانزلاق البلاد الى الفوضى، كما عرض فنيش للواقع الميداني وما تملكه المقاومة من خيارات.
 
رئيس مجلس النواب نبيه بري

علي حسن خليل

الأمين العام

عين التينة

الرئيس بري

حسن خليل

