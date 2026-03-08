إيران تُجلّي عدداً من رعاياها من لبنان وارتدادات أمنية وسياسية لإلغاء الدخول بلا تأشيرة

أجلت إيران عدداً من رعاياها من ،وقال مصدر أمني لبناني رفيع المستوى إن أكثر من 150 مواطنًا إيرانيًا، بينهم دبلوماسيون وأفراد من عائلاتهم، غادروا لبنان يوم أمس السبت، ونُقلوا جوًّا إلى على متن طائرة روسية. كما غادر20 إيرانيًا آخرون يوم الجمعة، فيما كشف مصدر من السفارة الإيرانية في إن عددًا من الدبلوماسيين غير الأساسيين غادروا، لكنه لم يحدّد عددهم.



وقالت الإيرانية، في بيان، اليوم، إنه "نظراً للأوضاع الأمنية الراهنة في لبنان نتيجةً للهجمات الوحشية التي يشنّها الكيان الصهيوني على البلاد، وحرصاً على سلامة وأمن أبناء وطننا المقيمين في لبنان، غادرت عائلات موظفي السفارة الإيرانية في لبنان، بالإضافة إلى معلمين وطلاب من إحدى المدارس الإيرانية، ومجموعة من الإيرانيين المقيمين في لبنان، بيروت مؤقتاً بالتنسيق مع الجهات المعنية".



وأكدت الوزارة أن "السفارة الإيرانية في لبنان ستواصل أنشطتها المعتادة، وستستمر الخدمات القنصلية المقدمة للإيرانيين المقيمين في لبنان كالمعتاد".



وكان الجيش قد حذّر، قبل أيام، من أنه "لن يتسامح مع أي وجود لممثلي النظام الإيراني في لبنان"، ومنح "ممثلي النظام الموجودين في لبنان فرصة 24 ساعة لمغادرته"، متوعداً بأنه "بعد ذلك، لن يكون هناك أي مكان آمن لممثلي النظام الإيراني في لبنان، وسيقوم الجيش باستهدافهم أينما وُجدوا".



وكتبت منال شعيا في" النهار": بهدف "ضبط الحدود ومنع أي نشاط أو عمل من شأنه الإخلال بالأمن أو استخدام الأراضي لتنفيذ غايات خاصة، قرر إعادة العمل بوجوب حصول الرعايا الإيرانيين على تأشيرة دخول، من خلال تعديل الفقرة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 119 الصادر في تاريخ 7 أيلول 2011". هكذا، بعد 15 عاما، تغير القرار الوزاري ومعه التعامل مع الإيرانيين.



في القراءة الدولية، يقول رئيس دائرة الدراسات السياسية والدولية اللبنانية - الأميركية الدكتور عماد سلامة: "سياسياً وأمنياً، يأتي قرار فرض التأشيرة على الإيرانيين بعد تطورين أساسيين: أولاً قيام بتحدي قرارات الحكومة والانخراط مجدداً في عمل عسكري ضد ، وثانياً تزايد المؤشرات لوجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني تعمل إلى جانب الحزب في بعض العمليات العسكرية. في هذا السياق يصبح من الطبيعي أن تسعى الدولة اللبنانية إلى تقييد حركة دخول الإيرانيين وفرض تأشيرات مسبقة وتدقيق أمني لضبط أي نشاط محتمل خارج إطار الدولة".



أمنياً أيضاً، يتحدث سلامة عن "مفاعيل هذا القرار انطلاقا من أنه يشكل محاولة لحماية المرافق الحساسة، وخصوصاً مطار بيروت، من أي ذريعة قد تستخدمها إسرائيل لاستهدافه بحجة وجود نشاط عسكري أو لوجيستي مرتبط بإيران.

ولكن هل يمكن اعتبار القرار مدخلا لاعتماد سياسة مختلفة عن تلك التي كانت سائدة في العلاقات بين إيران ولبنان؟



يوضح سلامة: "على صعيد العلاقات الدولية، من غير المتوقع أن يكون للقرار تأثير فوري على العلاقات اللبنانية - الإيرانية، لا سيما أن إيران منشغلة حالياً في المواجهة الأوسع مع . إنما لا شك في أن القرار قد يُقرأ إيجاباً في واشنطن، لأنه يعكس محاولة الحكومة اللبنانية ضبط الوضع الأمني وإظهار قدر أكبر من استقلالية القرار، ما يساعد في الحفاظ على الدعم الدولي للبنان".



وبعد، من هي الدول التي لا يزال رعاياها يدخلون لبنان بلا تأشيرات؟



وفق موقع المديرية العامة للأمن العام اللبناني، تمنح تأشيرة دخول وإقامة مجانية في مطار رفيق الدولي والمراكز الحدودية لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد حتى سنة، لرعايا دول مجلس التعاون الخليجي: ، الكويت، الإمارات، البحرين، قطر، عمان، إضافة إلى رعايا الاردن (الذين يحملون الرقم الوطني على جواز سفرهم)، القادمين للسياحة، وكذلك أفراد عائلاتهم والخدم والسائقون المرافقون لهم.