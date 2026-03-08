شروط أميركية لوقف الحرب الاسرائيليّة: التفاوض المباشر

كتب كمال ذبيان في" الديار": لن تتوقف الحرب الاسرائيلية على ، وهو ما لم يحصل منذ اتفاق وقف اطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024، وهي ليست مرتبطة بالحرب الاميركية – الاسرائيلية على .



الحرب المفتوحة بين العدو الاسرائيلي وحزب الله لن تتوقف قبل على عليه، كما يعلن قادة العدو، وتبلغت من الادارة الاميركية، بأن عليها أن تنفذ قراراتها بحل واعتقال قياداته، وفي مقدمهم أمينه العام الشيخ نعيم ، وجمع السلاح منه بالقوة، واذا لم تلتزم بما قررته، فان الجيش الاسرائيلي يقوم بالمهمة.

فاطلاق حزب الله لصواريخه الستة باتجاه شمال فلسطين المحتلة، جاء من خارج قرار "حصرية السلاح" الذي وافق عليه الحزب عبر مشاركته في الحكومة، التي أدانت عمله، وهو لا يرى ان الديبلوماسية أوقفت الاعتداءات الاسرائيلية وواكبت تنفيذ القرار 1701، بل ان "اسرائيل" وبتأييد أميركي، كانت تفرض الشروط ولبنان يتنازل، وفق مواقف حزب الله الذي رأى نفسه بمواجهة الحكومة، التي تطالب اطراف سياسية أن يستقيل منها وزراؤه كما فعل في حكومات سابقة.

فالاهداف الاميركية - الاسرائيلية على لبنان ، والتي يجب تنفيذها كي تتوقف الحرب، بأن يقدم لبنان الرسمي بتطبيق الشروط التي سبق ان ابلغ عنها من ، بتشكيل وفد رسمي برئاسة للتفاوض المباشر مع نظيره الاسرائيلي، وهذا ما فعلته بقيادتها الجديدة، على أن يقوم "الجيش الاسرائيلي" بضرب كل البنية التحتية العسكرية لحزب الله وقتل قياداته، بمن فيهم الشيخ قاسم، واذا اضطر "الجيش الاسرائيلي" أن يقوم باجتياح للبنان لن يتأخر، كما فعل في العام 1982، وتمدد من الليطاني الى الأولي ووصل الى ، وأقام سلطة تقيم معه اتفاق سلام.

الحرب الاسرائيلية لن تتوقف الا بتحقيق أهدافها، وبدأ الترويج لها في الداخل اللبناني، وتشجع عليها دول، وهي اقامة سلام وتطبيع بين لبنان و"اسرائيل".