رياشي: أفق الحرب غير واضح ولبنان لا يحتمل وجود بندقيتين

رأى النائب ملحم رياشي أن أفق الحرب لا يزال غير واضح، مؤكداً في حديث إذاعي أنَّ "تدخل ربط مصير بإيران"، محذراً من تداعيات ذلك على البلاد.





ودعا رياشي رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء، ومطالبة الدولي بعقد جلسة عاجلة لوضع القرار 1701 موضع التنفيذ وتطويره، بهدف إنهاء الحرب وتسليم سلاح حزب الله، معتبرا أن " غير قادر على تنفيذ هذه المهمة بمفرده، ويحتاج إلى دعم خارجي عبر قوة دولية مخصصة".





وأشار إلى أن "الطائفة الشيعية مصابة في صميمها نتيجة التهجير المتجدد"، لافتا إلى أن "الحكومة اتخذت قرارها، لكن العقدة تكمن في التنفيذ وعدم القدرة على التطبيق". وقال إن "لدى حزب الله منظومة فكرية وعقائدية ومدارس سياسية، ويمكنه التحول إلى حزب سياسي فقط، لأن لبنان لا يحتمل وجود بندقيتين في بلد واحد".







وفي ملف التمديد للمجلس النيابي، أكد رياشي أنَّ " لا يؤيد التمديد لسنتين، بل يدعم تمديداً لمدة 6 أشهر فقط نظرا للظروف الأمنية في البلاد، ويعمل على حشد التأييد لهذا الاقتراح".