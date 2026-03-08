تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

رياشي: أفق الحرب غير واضح ولبنان لا يحتمل وجود بندقيتين

Lebanon 24
08-03-2026 | 06:13
A-
A+

رياشي: أفق الحرب غير واضح ولبنان لا يحتمل وجود بندقيتين
رياشي: أفق الحرب غير واضح ولبنان لا يحتمل وجود بندقيتين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
رأى النائب ملحم رياشي أن أفق الحرب لا يزال غير واضح، مؤكداً في حديث إذاعي أنَّ "تدخل حزب الله ربط مصير لبنان بإيران"، محذراً من تداعيات ذلك على البلاد.


ودعا رياشي رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء، ومطالبة مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة عاجلة لوضع القرار 1701 موضع التنفيذ وتطويره، بهدف إنهاء الحرب وتسليم سلاح حزب الله، معتبرا أن "الجيش اللبناني غير قادر على تنفيذ هذه المهمة بمفرده، ويحتاج إلى دعم خارجي عبر قوة دولية مخصصة".


وأشار إلى أن "الطائفة الشيعية مصابة في صميمها نتيجة التهجير المتجدد"، لافتا إلى أن "الحكومة اتخذت قرارها، لكن العقدة تكمن في التنفيذ وعدم القدرة على التطبيق". وقال إن "لدى حزب الله منظومة فكرية وعقائدية ومدارس سياسية، ويمكنه التحول إلى حزب سياسي فقط، لأن لبنان لا يحتمل وجود بندقيتين في بلد واحد".



وفي ملف التمديد للمجلس النيابي، أكد رياشي أنَّ "حزب القوات اللبنانية لا يؤيد التمديد لسنتين، بل يدعم تمديداً لمدة 6 أشهر فقط نظرا للظروف الأمنية في البلاد، ويعمل على حشد التأييد لهذا الاقتراح".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رصد لتداعيات مفاوضات جنيف واحتمال نشوب مواجهة حربية ولبنان يطالب بالانسحاب الاسرائيلي من النقاط المحتلة
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 19:21:39 Lebanon 24 Lebanon 24
"لقاء الهوية والسيادة": نعيش أزمة وجودية لا تحتمل التردد في المواجهة
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 19:21:39 Lebanon 24 Lebanon 24
لافروف: لا وجود لمهلة نهائية محددة لوضع حد لحرب أوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 19:21:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير بريطاني: لماذا لا يزال احتمال حدوث انتفاضة إيرانية غير وارد؟
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 19:21:39 Lebanon 24 Lebanon 24

حزب القوات اللبنانية

القوات اللبنانية

الجيش اللبناني

مجلس الوزراء

مجلس الأمن

اللبنانية

حزب الله

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:54 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:50 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:44 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:43 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:42 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:54 | 2026-03-08
Lebanon24
12:50 | 2026-03-08
Lebanon24
12:44 | 2026-03-08
Lebanon24
12:43 | 2026-03-08
Lebanon24
12:42 | 2026-03-08
Lebanon24
12:36 | 2026-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24