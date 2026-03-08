تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

غرفة عمليات في بلدية زحلة تتابع ملف إيواء النازحين وغزالة يتفقد المراكز ميدانياً

Lebanon 24
08-03-2026 | 06:20
غرفة عمليات في بلدية زحلة تتابع ملف إيواء النازحين وغزالة يتفقد المراكز ميدانياً
باشرت بلدية زحلة منذ بداية موجة النزوح بتفعيل غرفة عمليات خاصة لمتابعة ملف إيواء النازحين، بالتنسيق مع الجهات الرسمية وتطبيقاً لقرارات محافظ البقاع المتعلقة بتنظيم أماكن الإيواء داخل المدينة.


ووفق بيان، تولّت غرفة العمليات متابعة حركة الوافدين وتحديد المراكز المخصصة للإيواء، إضافة إلى تنظيم عملية توزيع النازحين على المواقع المحددة، بما يخفف الضغط عن الأحياء السكنية ويحافظ على انتظام الوضع داخل المدينة.


كذلك، تولّت شرطة البلدية مهام تنظيم محيط مراكز الإيواء ومتابعة حركة الدخول والخروج، إلى جانب السهر على تطبيق التعليمات البلدية المرتبطة بالنظام العام داخل هذه المراكز وفي محيطها.


وفي هذا الإطار، يقوم رئيس بلدية زحلة سليم غزالة بجولات ميدانية في أماكن الإيواء للاطلاع على الأوضاع عن قرب ومتابعة عمل الفرق البلدية والمتطوعين، والتأكد من تنفيذ الإجراءات التنظيمية المعتمدة.


وأشار البيان إلى أن "العمل يجري بتنسيق مستمر بين البلدية ومحافظة البقاع، في إطار متابعة ملف الإيواء وتنظيمه وفق الإمكانات المتاحة".
مواضيع ذات صلة
غزالة يجول على مراكز الإيواء ويتابع ملف الأمن من غرفة عمليات الشرطة البلدية
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 19:21:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار تابع من غرفة العمليات الأوضاع الأمنية وإجراءات إيواء النازحين
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 19:21:47 Lebanon 24 Lebanon 24
غرفة إدارة العمليات والكوارث في بلدية صيدا: استقبال 2000 نازح وفتح 8 مراكز للإيواء
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 19:21:47 Lebanon 24 Lebanon 24
رجّي تابع آلية تنظيم عمليات إيواء النازحين وتوزيعهم
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 19:21:47 Lebanon 24 Lebanon 24

الجهات الرسمية

غرفة العمليات

سليم غزال

النازحين

البقاع

جولا

تابع
