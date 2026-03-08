غرفة عمليات في بلدية زحلة تتابع ملف إيواء النازحين وغزالة يتفقد المراكز ميدانياً

باشرت بلدية منذ بداية موجة النزوح بتفعيل غرفة عمليات خاصة لمتابعة ملف إيواء ، بالتنسيق مع وتطبيقاً لقرارات محافظ المتعلقة بتنظيم أماكن الإيواء داخل المدينة.





ووفق بيان، تولّت متابعة حركة الوافدين وتحديد المراكز المخصصة للإيواء، إضافة إلى تنظيم عملية توزيع النازحين على المواقع المحددة، بما يخفف الضغط عن الأحياء السكنية ويحافظ على انتظام الوضع داخل المدينة.





كذلك، تولّت شرطة البلدية مهام تنظيم محيط مراكز الإيواء ومتابعة حركة الدخول والخروج، إلى جانب السهر على تطبيق التعليمات البلدية المرتبطة بالنظام العام داخل هذه المراكز وفي محيطها.





وفي هذا الإطار، يقوم رئيس بلدية زحلة سليم غزالة بجولات ميدانية في أماكن الإيواء للاطلاع على الأوضاع عن قرب ومتابعة عمل الفرق البلدية والمتطوعين، والتأكد من تنفيذ الإجراءات التنظيمية المعتمدة.





وأشار البيان إلى أن "العمل يجري بتنسيق مستمر بين البلدية ومحافظة البقاع، في إطار متابعة ملف الإيواء وتنظيمه وفق الإمكانات المتاحة".



