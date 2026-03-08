الصليب الأحمر: جهود الإغاثة للنازحين مستمرة في المدينة الرياضية

صدر عن اللبناني البيان الآتي:

بعد تجهيز مساحة من المدينة الرياضية وتأهيلها كمركز إيواء للنازحين بالتعاون مع هيئات رسمية ودولية وأهلية، وبإشراف وطلب من وحدة إدارة مخاطر في السراي الحكومي ووزارة ، قامت فرق الأحمر اللبناني ، بتوزيع المواد الإغاثية على العائلات التي استقرت في هذا المركز، بهدف تأمين الاحتياجات الأساسية وتخفيف معاناتهم في ظل الظروف الراهنة.







ويستمر العمل لزيادة عدد الخيم لاستقبال المزيد من ، فيما يواصل الصليب الأحمر اللبناني جهوده في الاستجابة للحالات الإنسانية في جميع المناطق دون أي تمييز، ضماناً لحق كل محتاج في الدعم والمساعدة.